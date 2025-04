Pokémon GO: So fangt ihr Tauros aus Paldea – Verblüffende Varianten startet heute

In Pokémon GO startet heute ein neues Event. Hier warten unter anderem ein Pokémon-Debüt sowie eine erhöhte Shiny-Chance auf euch.

Was ist das für ein Event? Das neue Event trägt den Namen „Verblüffende Varianten“. Es startet am Donnerstag, dem 3. April 2025 um 10:00 Uhr und endet am Montag, dem 7. April 2025 um 20:00 Uhr.

Wie erhält man Tauros aus Paldea? Paldea-Tauros kommt in 3 verschiedenen Varianten ins Spiel, die verschiedene Gebiete haben, an denen sie aufzufinden sind: die Gefechts-Variante (Iberische Halbinsel), die Flammenvariante (östliche Hemisphäre) sowie die Flutenvariante (westliche Hemisphäre).

Da sich Deutschland in der östlichen Hemisphäre befindet, trefft ihr hier auf die Flammenvariante von Paldea-Tauros. Um es zu erhalten, müsst ihr es in 3-Sterne-Raids herausfordern.

Verblüffende Varianten – Alle Inhalte des Events

Welche Pokémon gibt es im Event? Innerhalb des Events warten die folgenden Pokémon auf euch:

In der Wildnis:

Formeo*

Formeo (Sonnenform)*

Formeo (Regenform)*

Formeo (Schneeform)*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Burmy (Sandumhang)*

Burmy (Lumpenumhang)*

Formeo tritt häufiger in der Form auf, die zum aktuellen Wetter passt.

In 1-Sterne-Raids:

Schalellos (Westliches Meer)* (westliche Hemisphäre)

Schalellos (Östliches Meer)* (östliche Hemisphäre)

Psiau*

Wuffels* (mit Glück könnt ihr es zu Wolwerock in der Zwielichtform entwickeln)

In 3-Sterne-Raids:

Paldea-Tauros (Gefechtsvariante) (Iberische Halbinsel)

Paldea-Tauros (Flammenvariante) (östliche Hemisphäre)

Paldea-Tauros (Flutenvariante) (westliche Hemisphäre)

Silvarro*

Hisui-Silvarro*

Monster, die mit einem * markiert sind, können auch in ihren Shiny-Varianten angetroffen werden.

Welche Boni gibt es im Event? Im Event sind die folgenden Boni aktiv:

erhöhte Chance, auf Shiny-Schallelos zu treffen

doppelte Menge an Erfahrungspunkten beim Fangen von Pokémon

Spezialforschung: Mit dem Start des Events erhaltet ihr eine neue Spezialforschung. Hierbei wartet unter anderem das mysteriöse Pokémon Marshadow auf euch. Habt ihr beim GO Fest 2024 bereits Marshadow erhalten, bekommt ihr stattdessen Bonbons für das Monster.

Zudem werden mit Start des Events die nächsten Schritte in der Spezialforschung „Mächtig und meisterhaft“ freigeschaltet.

Weitere Inhalte des Events: Wie gewohnt, gibt es im Event auch wieder PokéStop-Showcases sowie Feldforschungen, die sich rund um die Event-Pokémon drehen.

Eine kostenlose sowie eine kostenpflichtige Forschung warten ebenfalls auf euch. In der kostenlosen Forschung erhaltet ihr unter anderem 10 Dakuma-Bonbons sowie Begegnungen mit Event-Pokémon. Sobald ihr die Forschung erfüllt habt, erhaltet ihr bis zum Ende des Events außerdem ein zusätzliches Fang-Bonbon sowie eine erhöhte Chance auf Fang-XL-Bonbons, wenn ihr mindestens Level 31 seid.

Die kostenpflichtige Forschung könnt ihr für 2 $ (also ungefähr 2 €) erwerben. Hier erhaltet ihr unter anderem 4-Premium-Kampf-Pässe, 1 Glücks-Ei, 1 Sternenstück sowie weitere Begegnungen mit Event-Pokémon.

Der April ist gestartet. Mit dem neuen Monat gibt es auch wieder viele Events, die in Pokémon GO auf euch warten und euch allerhand Inhalte mitbringen. Welche das sind und wann sie stattfinden, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.