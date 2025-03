Pokémon GO: Spezialforschung „Mächtig und meisterhaft“ – Alle Aufgaben und Belohnungen

Die neue Season in Pokémon GO bringt wieder eine Spezialforschung mit. Welche Aufgaben und Belohnungen euch erwarten, zeigen wir euch hier.

Was ist das für eine Forschung? Am 4. März 2025 ist die neue Saison „Mächtig und meisterhaft“ in Pokémon GO gestartet. Diese bringt neben allerlei Inhalten auch eine neue Spezialforschung mit, die ihr absolvieren könnt.

Diese Forschung ist aktuell auch die einzige Möglichkeit, um auf das neue legendäre Pokémon Dakuma zu treffen. Wie ihr es bekommt und welche Belohnungen die Spezialforschung euch noch bringt, haben wir für euch zusammengefasst.

Spezialforschung „Mächtig und meisterhaft“ (1/5)

Aufgabe Belohnung Erkunde 3 km 15 Pokébälle Besiege 3 Team GO Rocket-Rüpel 5 Beleber Nutze 1 sehr effektive Lade-Attacke 1 Sofort-TM

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieses Schritts erfüllt, erhaltet ihr außerdem eine Begegnung mit einem Dynamax-Dakuma sowie 891 Erfahrungspunkte.

Spezialforschung „Mächtig und meisterhaft“ (2/5)

Aufgabe Belohnung Gewinne 3 Raids 3.000 Sternenstaub Drehe 30 PokéStops oder Arenen 3.000 Sternenstaub Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 3.000 Sternenstaub Erhalte 25.000 Erfahrungspunkte 2 Sonderbonbons

Stufenbelohnung: Zusätzlich erhaltet ihr für diesen Schritt 25 Dakuma-Bonbons sowie 891 Erfahrungspunkte.

Spezialforschung „Mächtig und meisterhaft“ (3/5)

Die Schritte 3 – 5 der Spezialforschung sind bisher noch nicht bekannt. Sobald sie es sind, aktualisieren wir diesen Artikel für euch und versorgen euch mit den Aufgaben und Belohnungen zu den letzten 3 Schritten dieser Spezialforschung.

