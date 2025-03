Pokémon GO: Neuer Raid-Tag bringt Mega-Entwicklung, Shiny-Chance und Sternenstaub

Die Mega-Kategorie in Pokémon GO wächst weiter: Nun kriegt auch Ohrdoch seine Mega-Form. Was bringt der Raid-Tag?

Ein neues Mega-Pokémon landet in Pokémon GO: Ohrodchs Mega-Entwicklung wird bei einem eigenen Raid-Tag freigeschaltet. Das bedeutet also wieder mal: Losziehen, Raid-Pässe einsammeln, Mega-Ohrdoch besiegen und Energie sammeln, um selbst die Entwicklung durchführen zu können.

Wann startet der Raid-Tag? Am Samstag, den 5. April 2025. Das Event läuft von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Was ist das für ein Pokémon? Ohrdoch ist ein freundliches Pokémon vom Typ Normal, das dafür bekannt ist, durch sein feines Gehör wahrzunehmen, wie es einem geht. In Pokémon GO bringt es besonders viel Sternenstaub, wenn man es fängt. Bei seiner neuen Mega-Entwicklung bekommt es den Typen „Fee“ obendrauf.

Das ist tatsächlich eine praktische Kombination in Pokémon GO, denn es gab bislang noch keine Mega-Entwicklung vom Typ Fee / Normal. Das bedeutet: Habt ihr ein Mega-Ohrdoch aktiv, könnt ihr Extra-Bonbons für Normal- und Fee-Pokémon erhalten, wenn ihr sie fangt.

Dafür braucht ihr aber erstmal ein Exemplar. Dafür ist der Raid-Tag da.

Alle Boni und Inhalte des Raid-Tages mit Mega-Ohrdoch

Was passiert beim Raid-Tag? Während der drei Stunden wird Mega-Ohrdoch auf nahezu allen Arenen erscheinen, die im Spiel zu finden sind. Ihr fordert es heraus und könnt nach dem erfolgreichen Raid die normale Version von Ohrdoch fangen. Gleichzeitig erhaltet ihr Mega-Energie aus dem Raid – je schneller ihr ihn abgeschlossen habt, desto mehr Energie gibt es.

Diese Energie könnt ihr dann nutzen, um eines eurer Ohrdoch-Exemplare zu megaentwickeln. Wie gewohnt gibt es beim Raid-Tag bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe, die ihr von Arenen erhaltet. Folglich könnt ihr nach dem Raid direkt zum nächsten weiterziehen, um dort ein weiteres Mega-Ohrdoch zu besiegen und mehr Energie zu sammeln.

Alle Boni des Events: Der Raid-Tag bringt ein paar Dinge mit, die ihr auf dem Schirm haben solltet.

Es gibt eine erhöhte Shiny-Chance bei Ohrdoch aus Raids

Ohrdoch kann ab Event-Start die Attacke „Mondgewalt“ lernen

Das Fern-Raid-Limit wird auf 20 erhöht – von 02:00 Uhr nachts am Samstag bis zum Sonntag, 06:00 Uhr

Bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe von Arenen

Es gibt ein kostenpflichtiges, aber optionales Ticket im Shop zum Event. Das bringt bis zu 8 weitere Pässe, eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons, 50 % mehr EP aus Raids und doppelten Sternenstaub aus Raids

Dazu kommt eine befristete Forschung, die ist kostenlos

Die befristete Forschung bringt euch 10.000 Sternenstaub und darüber hinaus 1.000 Extra-Sternenstaub pro abgeschlossenem Raid.

Was steht noch an? Das Ohrdoch-Event wird eines der ersten größeren April-Events, die schon bald in Pokémon GO anstehen. Doch der März ist noch nicht ganz rum, und dementsprechend gibt es auch vorher noch ein paar Termine, die ihr mitnehmen solltet. Ihr wollt wissen, welche das sind? Dann schaut hier vorbei: Alle Events in Pokémon GO im März 2025.