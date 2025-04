Pokémon GO will, dass ihr in vielen Raids kämpft – Das bieten sie

In Pokémon GO ist wieder mal ein Raid-Tag angesagt. Für alle, die Shinys suchen, könnte das ein interessanter Termin werden.

Was ist das für ein Event? Das Event ist der „Raid-Tag mit Sparringpartnern“, der jüngst für Pokémon GO angekündigt wurde.

Wann startet das Event? Das Event startet am 13. April 2025 um 14:00 Uhr, also am kommenden Sonntag. Schluss ist dann am selben Tag um 17:00 Uhr. Ihr habt also gut drei Stunden Zeit, um euch die Boni des Events zu sichern.

Was ist das Highlight des Events? Der Raid-Tag stellt nicht wie sonst nur ein Pokémon in den Vordergrund, sondern gleich drei.

Mega-Skaraborn erscheint in Mega-Raids

Hariyama erscheint in regulären Raids

Und Zurrokex erscheint ebenfalls vermehrt in Raids

Das Besondere: Bei allen dreien erhaltet ihr eine erhöhte Shiny-Chance, wenn ihr sie aus Raids fangt. Folglich habt ihr hier eine richtig gute Möglichkeit, euch ein seltenes Shiny zu schnappen, wenn ihr Glück habt. Vor allem Skaraborn, das zu den regionalen Pokémon gehört, kriegt man sonst gar nicht mal so einfach.

Aber was steckt noch im Event? Das fassen wir hier für euch zusammen.

Was bringt der Raid-Tag mit Sparringpartnern zu Pokémon GO?

Alle Boni: Neben der erwähnten höheren Shiny-Chance für die drei Pokémon sind folgende Boni an Bord.

Ihr bekommt bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe beim Drehen von Arenen während des Events. Mit dem normalen täglichen Raid-Pass ergibt das bis zu sechs Raid-Pässe, die ihr einsetzen könnt. Bedenkt: Den nächsten Gratis-Pass gibt es immer erst, wenn der letzte aufgebraucht ist.

Das Fern-Raid-Limit wird auf 20 erhöht. Das gilt von 02:00 Uhr morgens bis zum 14. April um 05:00 Uhr.

Die drei Pokémon können die Attacke „Schnellkonter“ erlernen. Die verursacht 70 Schaden in Trainerkämpfen und kann die Verteidigung des Gegners senken. In Raids zieht die Attacke 50 Schaden.

Eine befristete Forschung, die euch Sternenstaub bringt, läuft ebenfalls.

Außerdem gibt es ein optionales Event-Ticket im Shop. Das kostet 4,99 US-Dollar (in Euro vrstl. ähnlich) und bringt euch bis zu acht weitere Raid-Pässe beim Arena-Drehen, sowie eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons aus Raids, 50 % mehr EP aus Raids und doppelten Sternenstaub aus Raids.

Wie geht es weiter? Nach dem Raid-Tag stehen weitere Termine in Pokémon GO an. Am Montag folgt etwa der Dyna-Montag mit Wolly, dazu kommt nächste Woche die Rampenlicht-Stunde mit Imantis. Außerdem kündigt sich auch Gigadynamax-Relaxo so langsam an. Ihr wollt wissen, was alles im April passiert? Hier findet ihr unsere Übersicht: Alle Events im April 2025 bei Pokémon GO.