Pokémon GO: Mega-Skaraborn Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Mega-Skaraborn in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Mega-Skaraborn in Raids besiegen.

Was ist Mega-Skaraborn für ein Pokémon? Bei Mega-Skaraborn handelt es sich um die Mega-Entwicklung von Skaraborn. Dieses Pokémon stammt aus der 2. Generation und besitzt die Typen Käfer und Kampf.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Mega-Skaraborn und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Mega-Skaraborn im Raid besiegen, mit diesen Kontern

Mega-Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer Crypto-Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger Crypto-Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug Cupidos mit Feenbrise und Fliegen Mega-Tauboss mit Windstoß und Sturzflug Yveltal mit Windstoß und Unheilsschwingen Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger Crypto-Staraptor mit Flügelschlag und Fliegen Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Bohrschnabel Crypto-Lugia mit Sondersensor und Luftstoß+ Mega-Glurak-Y mit Luftschnitt und Lohekanonade Washakwil mit Luftschnitt und Fliegen Staraptor mit Windstoß und Fliegen Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug Lugia mit Sondersensor und Luftstoß++ Boreos (Tiergeistform) mit Windstoß und Polarorkan Hisuian-Washakwil mit Luftschnitt und Fliegen Galar-Arktos mit Psychoklinge und Sturzflug Crypto-Kramshef mit Pikser und Himmelsfeger

Schwächen von Mega-Skaraborn: Das Pokémon gehört zu den Typen Kampf und Käfer. Damit hat es eine doppelte Schwäche gegen Angriffe vom Typ Flug, weshalb ihr Angreifer von diesem Typ priorisieren solltet. Weitere Schwächen von Mega-Skaraborn sind die Typen Feuer, Psycho und Fee, weshalb auch Angriffe mit diesen Typen effektiv sind.

Gibt es Shiny Mega-Skaraborn? Ja, die normale Form von Skaraborn ist auch als Shiny anzutreffen. Da ihr nach dem erfolgreichen Kampf gegen Mega-Skaraborn die normale Form von Skaraborn fangen könnt, habt ihr also auch die Chance, das Pokémon als Shiny zu erhalten.

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und bereits ein sehr hohes Level (40+) erreicht habt, könnt ihr Mega-Skaraborn zu zweit besiegen. Andernfalls solltet ihr lieber ein paar Trainer mehr einsetzen. Wenn ihr bereits vorab eure Teams aufstellen wollt, haben wir für euch Tipps zum Organisieren eurer Raid-Teams.