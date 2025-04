Pokémon GO bringt neues, beliebtes Pokémon – So kriegt ihr es

Ein neues Pokémon erscheint in Pokémon GO. Das hat sich in der Hauptreihe zu einem Favoriten gemausert.

Was ist das für ein Pokémon? Es handelt sich um Forgita, das erstmals in Pokémon Karmesin und Purpur erschien. Es verbindet die Typen Fee und Stahl und entwickelt sich über Tafforgita zu Granforgita.

Insbesondere Granforgita hat sich bei vielen Spielern einen Platz in den Favoritenlisten der neunten Spielegeneration gesichert. Es handelt sich dabei um eine kleine, pinke Fee, die mit ihrem riesigen Hammer allerdings auf Radau aus ist.

Sein erklärter Erzfeind ist Krarmor, das ihr erst Anfang des Jahres in Pokémon GO bekommen konntet. Laut Pokédex kloppt es mit dem 100-Kilo-Hammer Felsen in die Luft, um den Stahlvogel aus dem Himmel zu schießen. Das ist auch der Grund, warum Krarmor in Paldea nicht als Flugtaxi eingesetzt wird wie in Galar – es wäre aufgrund seiner natürlichen Feinde einfach zu gefährlich.

Mit Granforgita ist also nicht zu spaßen. Und bald erscheint es auch in Pokémon GO.

Granforgita in der offiziellen Event-Grafik

Wann erscheint Forgita? Es erscheint ab dem 16. April, 10:00 Uhr bis zum 22. April, 20:00 Uhr im Horizonte-Event, das den Start der neuen Staffel der Serie feiert.

Dort erhaltet ihr Forgita in 7-km-Eiern. Weiterentwickeln kann man es für 25 Bonbons zu Tafforgita, und dann nochmal 100 für Granforgita.

Nach dem Event soll Forgita dann aus 10-km-Eiern schlüpfen. Das bedeutet: Ihr müsst viel laufen und gleichzeitig Glück haben, um ein Forgita zu erhalten.

Viele Boni fürs Event

Was bringt das „Pokémon Horizonte: Die Serie – Event“ noch? Verschiedene Boni! Aus den 7-km-Eiern schlüpfen weitere Pokémon. Mögliche Shinys markieren wir mit Sternchen*.

Elekid*

Brimova

Knarbon*

Forgita

Dazu kommen die folgenden Boni: Ihr trefft auf mehr Rocket-Ballons, Eier brüten doppelt so schnell aus, und zudem können kostümierte Pikachu und Feliospa erscheinen. Für beide ist die Shiny-Chance erhöht. Pikachu mit Kapitänsmütze bringt außerdem die Attacke „Volttackle“ mit.

In der Wildnis trefft ihr:

Morlord

Pottrott*

Schneckmag*

Nasgnet*

Schneppke*

Felori*

Feliospa mit Hut und Likos Pin*

Krokel*

Kwaks

Pamo

Und in Raids:

Kapitäns-Pikachu*, Chaneira* und Wuffels* in Stufe 1

Glurak*, Alola-Sleimok, Metagross, Feliospa mit Hut und Likos Pin* auf Stufe 3

Daneben wird es eine befristete Forschung und passende Feldforschungen geben. Eine weitere befristete Forschung gibt es im Shop, die wird allerdings kostenpflichtig sein und 4,99 US-Dollar kosten (in Euro vrstl. ähnlich).

Das Event bleibt natürlich nicht das Einzige in den kommenden Wochen. So mancher Termin steht an, und immer mehr neue Pokémon erscheinen im Spiel. Ihr wollt wissen, was genau euch in diesem Monat erwartet? Dann schaut am besten in unserer Übersicht vorbei: Hier sind alle Events im April 2025 bei Pokémon GO.