Das nächste neue Pokémon in Pokémon GO machte sich einen Namen als Flugtaxi – So kriegt ihr es

Pokémon GO bringt das neue Event „Stählerner Entschluss“. Da steht auch das Debüt eines neuen Pokémon an: Meikro und seine Entwicklungen erscheinen erstmals.

Wann startet das Event? Stählerner Entschluss startet am 21. Januar um 10:00 Uhr. Es läuft dann bis zum 26. Januar um 20:00 Uhr. Also: Von Dienstag bis Sonntag.

Duales Schicksal geht weiter: Die Season „Duales Schicksal“ brachte eine eigene Spezialforschung mit. Die wird beim Start von „Stählerner Entschluss“ mit neuen Schritten versorgt. Dort bekommt man unter anderem TMs und ein Glücks-Ei.

Das Highlight von Stählerner Entschluss: Das Debüt des Vogel-Pokémon Meikro steht an. Das ist ein kleines Flug-Pokémon aus der achten Generation, das sich über Kranoviz zu Krarmor weiterentwickeln kann.

Die Event-Grafik zeigt Meikro & Krarmor gemeinsam mit Deoxys

Krarmor ist ein beliebtes Pokémon vom Typ Flug / Stahl, das Trainer aus der Galar-Region als fliegendes Taxi nutzen. Der riesige Stahl-Vogel war somit ein ziemlich prominentes Pokémon in der achten Generation.

Auch in „Karmesin und Purpur“ erscheint Krarmor, in der Paldea-Region gibt es aber kein Flugtaxi. Aufschluss über das „Warum“ gibt der Pokédex: „In Paldea dient es nicht als Flugtaxi, da die in der Luft erfolgenden Angriffe seiner natürlichen Feinde die Passagiere gefährden würden.“

Es hat außerdem eine Gigadynamax-Form. Wann die in Pokémon GO debütiert, bleibt aber abzuwarten.

Alle Inhalte des Stählerner-Entschluss-Events – So erhaltet ihr Meikro

Wie fange ich Meikro? Auf Meikro habt ihr im Event zwei Chancen.

Zum einen erscheint es in 2-km-Eiern.

Zum anderen könnt ihr es über Magnet-Lockmodule zu PokéStops locken.

Für die Entwicklung zu Kranoviz braucht ihr 25 Bonbons, für Krarmor dann nochmal 100.

Boni im Event: Ihr könnt eure Crypto-Pokémon die nutzlose Attacke Frustration verlernen lassen, wenn ihr eine TM einsetzt. Ihr bekommt also direkt noch eine Chance nach dem anstehenden Übernahme-Event.

Zudem lockt das Magnet-Lockmodul neben Meikro auch Onix, Tanhel und Schilterus an, sowie weitere Pokémon.

Besondere Attacken: Wenn ihr bestimmte Pokémon entwickelt, erhaltet ihr eine starke Spezialattacke für sie. Das sind die folgenden:

Machomei: Karateschlag

Impergator: Aquahaubitze

Morlord: Nassschweif

Schlurplek: Bodyslam

Krarmor: Eisenschädel

Suelord: Vielender

Kampfwoche: Während des Events läuft auch noch eine PvP-Kampfwoche. Das bedeutet:

Ihr könnt jeden Tag insgesamt 100 Kämpfe abschließen

Siege bringen vierfachen Sternenstaub

Es gibt eine befristete Forschung zur PvP-Liga

Die Belohnungspokémon aus der Liga bringen stärker variierende Werte mit

Welche Pokémon erscheinen noch?

Hier führen wir euch alle Pokémon des Events auf. Mögliche Shinys sind per Sternchen* markiert.

In der Wildnis:

Piepi*

Machollo*

Karnimani*

Marill*

Hoppspross*

Paldea-Felino*

Schilterus*

Scoppel*

Rocara

Garstella*

Raids:

Stufe 1: Schlurp*, Pionskora*, Pam-Pam*, Amarino*

Schlurp*, Pionskora*, Pam-Pam*, Amarino* Stufe 5: Deoxys Angriffsform* (bis 24. Januar), Deoxys Verteidigungsform* (ab 24. Januar), Dialga* (ab 24. Januar)

Deoxys Angriffsform* (bis 24. Januar), Deoxys Verteidigungsform* (ab 24. Januar), Dialga* (ab 24. Januar) Mega-Raids: Mega-Galagladi* (bis 24. Januar), Mega-Meditalis* (ab 24. Januar)

2-km-Eier:

Schilterus*

Rocara

Garstella*

Meikro

Im Shop wird es außerdem eine optionale befristete Forschung geben, die 5 US-Dollar kostet (in Euro vrstl. vergleichbar). Die bringt euch anderem doppelten Schlüpf-Sternenstaub während des Events, aber auch einige andere Belohnungen. Bis das Event ansteht, ist es aber noch ein paar Tage hin. Was bis dahin passiert, lest ihr hier: Alle Events in Pokémon GO im Januar 2025.