Pokémon GO zeigt 2 mysteriöse Kung-Fu-Bären und die könnten richtig stark werden

Wer sind die beiden Pokémon im neuen Ladebildschirm von Pokémon GO? Wir zeigen es euch.

In Pokémon GO hat die neue Season „Mächtig und Meisterhaft“ begonnen. Passend dazu ist auch ein neuer Ladebildschirm aufgetaucht, der erscheint, wenn man das Spiel startet.

Was zeigt der Ladebildschirm? Oben links in der Ecke sehen wir Fiaro, unten rechts im Bild einen Trainer. Der komplette Rest des Bildschirms wird von zwei mächtigen Bären ausgefüllt. Beide hören auf denselben Namen: Wulaosu.

Was ist Wulaosu? Wulaosu ist offiziell als das “Kung-Fu-Pokémon” bekannt und basiert offensichtlich auf einem Bären. Es hat zwei Formen: Den Fokussierten und den fließenden Stil.

Wulaosu ist die Weiterentwicklung des legendären Pokémon Dakuma, das ursprünglich im DLC zu Pokémon Schwert & Schild erschien. Dort schloss es sich einem an, um zu einem meisterhaften Kämpfer zu werden. Im Laufe dieser Reise besucht man einen von zwei Türmen, in denen jeweils eine Schriftrolle liegt.

Die Rolle aus dem Turm des Unlichts erschafft Wulaosu im fokussierten Stil

Die Rolle aus dem Turm des Wassers sorgt für eine Entwicklung Dakumas zu Wulaosu im fließenden Stil

Unten schauen wir uns Wulaosu noch etwas genauer an. Hier könnt ihr euch Dakuma und Wulaosu aber erstmal im Trailer anschauen:

Wulaosu – der Bär, der Schilde zerstört

Ist Wulaosu stark? In den Hauptspielen absolut. Das liegt vor allem an der speziellen Fähigkeit Wulaosus: Durch die Fähigkeit “Verborgene Faust” kann es direkte Attacken auch dann erfolgreich zuende bringen, wenn das gegnerische Pokémon eine Schild-Attacke nutzt. Das gilt für alle Angriffe, die Kontakt herstellen – also Schläge, Bisse, Tritte und Ähnliches.

Auch deshalb setzten Profis sogar bei einer Weltmeisterschaft auf das starke Wulaosu.

In den Hauptspielen haben Wulaosus Formen jeweils eine Spezialattacke:

Finstertreffer ist die Attacke des fokussierten Stils

Trefferschwall ist die Attacke des fließenden Stils

Darüber hinaus bringen beide Varianten eine mächtige Gigadynamax-Form mit, die über eine normale Dynamax-Form hinausgehen. Auch in Pokémon GO haben wir schon Gigadynamax-Formen angetroffen, die deutlich mächtiger sind, als die normalen Dynamax-Monster.

In der Gigadynamax-Form hat Wulaosu ebenfalls je eine Spezialattacke.

Der fokussierte Stil setzt auf Giga-Einzelhieb

Der fließende Stil beherrscht Giga-Multihieb

Was bedeutet das für Pokémon GO? Das bleibt abzuwarten, denn unklar ist, wie genau Wulaosu umgesetzt wird. Klar ist, dass über kurz oder lang zumindest die Gigadynamax-Form verfügbar wird, und auch die Spezialattacken dürften irgendwann eine Rolle spielen.

Bei Fähigkeiten sieht es allerdings anders aus: Die spielen in GO erstmal keine Rolle, zumindest in der Regel. Allerdings scheinen Dakuma und Wulaosu die Stars der neuen Season zu sein. Möglich, dass sich Niantic hier etwas überlegt hat. Schließlich gibt es ein paar spezielle Pokémon mittlerweile im Spiel, wie zum Beispiel das formwechselnde Morpeko.