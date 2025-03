Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im April 2025 und ihre Boni

Auch im April finden wieder einige Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO statt. Wann sie stattfinden und welche Inhalte sie mitbringen, haben wir euch zusammengefasst.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Bei einer Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein 60-minütiges Event, welches jeden Dienstag stattfindet. Dabei erwartet euch mindestens ein Pokémon, das in sehr hoher Anzahl erscheint, sowie ein Bonus.

Im April 2025 gibt es einen Dienstag, der die Ausnahme von der Regel darstellt und an dem keine Rampenlicht-Stunde stattfindet. Hierbei handelt es sich um den 1. April 2025.

Alle Rampenlicht-Stunden im April 2025

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Jede Rampenlicht-Stunde startet um 18:00 Uhr. Genau eine Stunde später, um 19:00 Uhr, endet sie wieder. In der folgenden Tabelle könnt ihr sehen, an welchen Terminen im April die Rampenlicht-Stunden stattfinden sowie welche Monster und Boni sie mitbringen.

Termin Pokémon & Bonus 8. April Meditie und Verschick-Bonbons 15. April Imantis und Entwicklungs-EP 22. April Bubungus und Fang-Sternenstaub 29. April Abra und Fang-EP

Rampenlicht-Stunde am 8. April 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Am 8. April 2025 erwartet euch Meditie in der Rampenlicht-Stunde. Das Monster stammt aus der 3. Generation und besitzt die Typen Kampf und Psycho. Es kann sich zu Meditalis entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? An diesem Tag erhaltet ihr in der Rampenlicht-Stunde einen Bonus auf das Verschicken von Pokémon. Dabei erhaltet ihr für jedes Monster, welches ihr an den Professor sendet, gleich 2 Bonbons.

Lohnt sich das Event? Meditie und seine Entwicklung zählen nicht gerade zu den stärksten Monstern, die es in Pokémon GO gibt. Ihr könnt Meditalis immerhin in der Superliga einsetzen. Hier gehört es zwar auch nicht zu den besten Monstern der Liga, gibt aber eine akzeptable Rolle ab.

Habt ihr einige Pokémon in eurer Box angesammelt, bei denen ihr noch Bonbons benötigt, dann solltet ihr den Bonus der Rampenlicht-Stunde nutzen. Ihr könnt Pokémon auch vorab mit einem Tag markieren, um sie im Event schneller versenden zu können.

Kann man Shiny-Meditie fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch auf die Shiny-Variante von Meditie treffen.

Rampenlicht-Stunde am 15. April 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Das Pflanzen-Pokémon Imantis erwartet euch in der Rampenlicht-Stunde am 15. April 2025. Es stammt aus der 7. Generation und kann sich zu Mantidea entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Entwickelt ihr innerhalb der Rampenlicht-Stunde Pokémon, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Dabei ist es egal, welches Monster ihr entwickelt.

Lohnt sich das Event? Solltet ihr planen, Mantidea für den Kampf einzusetzen, dann solltet ihr von diesem Vorhaben besser abweichen. Weder für Raids, noch für den Einsatz in den Kampfligen eignet sich das Pokémon.

Seid ihr am Sammeln von Erfahrungspunkten und habt noch einige Pokémon, die auf ihre Entwicklung warten, dann könnt ihr das Event dafür nutzen.

Kann man Shiny-Imantis fangen? Ja, auch dieses Monster könnt ihr in seiner schillenden Form erhalten.

Rampenlicht-Stunde am 22. April 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Bubungus, das Pflanzen-Fee-Monster aus der 7. Generation, ist der Star der Rampenlicht-Stunde am 22. April 2025. Mit Lamellux besitzt es eine Entwicklungsstufe.

Welcher Bonus ist aktiv? Fangt ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Monster, dann erhaltet ihr dabei die doppelte Menge an Sternenstaub. Der Bonus gilt für jedes Exemplar, welches ihr fangt.

Lohnt sich das Event? Aus kämpferischer Sicht eignen sich Bubungus und seine Entwicklung nicht, um in Raids oder den Kampfligen zu glänzen.

Wenn ihr euren Sternenstaub-Vorrat etwas aufbessern wollt, dann könnt ihr das Event jedoch gut nutzen. Bubungus gehört zu den Pokémon, die euch beim Fang mehr Sternenstaub bringen – ganze 500 pro Fang.

Durch den Bonus der Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr für jedes Bubungus sogar 1.000 Sternenstaub. Setzt ihr hier noch Sternenstücke ein, könnt ihr sogar 1.500 Sternenstaub pro Fang erhalten.

Kann man Shiny-Bubungus fangen? Ja. Habt ihr etwas Glück, dann könnt ihr Bubungus auch als Shiny fangen.

Rampenlicht-Stunde am 29. April 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? In der letzten Rampenlicht-Stunde im April wartet Abra auf euch. Das Psycho-Monster stammt aus der 1. Generation und kann sich zu Kadabra sowie anschließend zu Simsala weiterentwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Die Menge an Erfahrungspunkten, die ihr beim Fangen von Pokémon erhaltet, ist bei diesem Event verdoppelt.

Lohnt sich das Event? Auch nach all den Jahren, die Abra bereits im Spiel ist, gehört seine letzte Entwicklung immer noch zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Eine Mega-Entwicklung besitzt Simsala ebenfalls, in der das Monster noch stärker wird.

Für die Kampfligen solltet ihr Abra und seine Entwicklungen jedoch lieber in ihren Pokébällen lassen.

Außerdem könnt ihr mit dem Bonus des Events einige zusätzliche Erfahrungspunkte erhalten, wenn ihr viele Pokémon fangt. Nutzt ihr Glücks-Eier, dann könnt ihr die Menge noch zusätzlich steigern.

Kann man Shiny-Abra fangen? Ja, ihr könnt mit etwas Glück auch auf die Shiny-Form von Abra treffen.

Auch im April gibt es natürlich nicht nur die Rampenlicht-Stunden, sondern noch viele weitere Events, die auf euch warten. Welche das sind, wann sie stattfinden und welche Inhalte euch jeweils erwarten, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.