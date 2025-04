Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Abra und einen EP-Bonus

In Pokémon GO wartet die nächste Rampenlicht-Stunde auf euch. Hier trefft ihr auf Abra und könnt von einem Erfahrungspunkte-Bonus profitieren.

Was ist das für ein Event? Bei der Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein Event, welches jede Woche am Dienstag stattfindet. Hier gibt es mindestens ein Pokémon, das im Mittelpunkt des Events steht und in hoher Anzahl erscheint.

Zusätzlich gibt es einen Bonus, der in der Zeit des kurzen Events ebenfalls aktiv ist.

Bei der nächsten Rampenlicht-Stunde am 29. April 2025 könnt ihr auf Abra treffen. Das Monster stammt aus der 1. Generation, ist vom Typ Psycho und kann sich zu Kadabra sowie anschließend zu Simsala entwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 29. April 2025 – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? So wie üblich, beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Genau eine Stunde später, um 19:00 Uhr, endet sie wieder.

Welcher Bonus ist aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde gibt es einen Erfahrungspunkte-Bonus. Fangt ihr während des Events Pokémon, dann erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten für jeden Fang. Der Bonus gilt nicht nur, wenn ihr Abra fangt, sondern für jedes Monster.

Wenn ihr ein Glücks-Ei einsetzt, dann könnt ihr die Menge an Erfahrungspunkten noch zusätzlich steigern und sogar die 4-fache Menge für jeden einzelnen Fang erhalten.

Kann man Shiny-Abra fangen? Ja, wenn ihr etwas Glück habt, dann könnt ihr auch die Shiny-Variante von Abra finden und fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Die letzte Entwicklung von Abra, Simsala, ist ein starker Angreifer vom Typ Psycho und als solcher auch in unserer Liste der besten Angreifer in Pokémon GO vertreten. Benötigt ihr hier noch starke Monster, dann könnte sich die Rampenlicht-Stunde für euch lohnen.

Für den Einsatz in den Kampfligen eignen sich weder Abra noch seine Entwicklungen besonders gut. Hierfür solltet ihr lieber andere Pokémon bevorzugen.

Seid ihr auf der Jagd nach Erfahrungspunkten, dann könnte sich das Event ebenfalls für euch lohnen, um einen kleinen Boost an Erfahrungspunkten mitzunehmen.

In wenigen Tagen startet der nächste Monat. Und auch dieser wird euch wieder einige Events und Inhalte mitbringen. Wollt ihr euch vorab bereits einen Überblick darüber verschaffen, dann lohnt es sich, einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2025 in Pokémon GO zu werfen.