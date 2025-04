Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute bringt Meditie und einen Verschick-Bonus

Die nächste Rampenlicht-Stunde steht in Pokémon GO an. Wir zeigen euch, welches Pokémon euch erwartet und welcher Bonus aktiv ist.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein 60-minütiges Event, welches jeden Dienstag in Pokémon GO stattfindet. Hierbei erwartet euch neben mindestens einem Pokémon, welches im Mittelpunkt steht, auch ein Bonus.

Die nächste Rampenlicht-Stunde bringt Meditie mit. Das Monster aus der 3. Generation besitzt die Typen Kampf und Psycho. Mit Meditalis besitzt es außerdem eine Entwicklung.

Rampenlicht-Stunde am 08. April – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie immer beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Eine Stunde später, um 19:00 Uhr, endet sie.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr innerhalb des Events Pokémon an den Professor versendet, werdet ihr hierbei mit der doppelten Menge an Bonbons belohnt. Der Bonus gilt nicht nur für Meditie, sondern für alle Pokémon.

Kann man Shiny-Meditie fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch auf die Shiny-Variante von Meditie treffen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Habt ihr vor, Meditalis in Raids einzusetzen, dann solltet ihr hiervon lieber Abstand nehmen. Das Pokémon eignet sich hierfür kaum und gehört nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

In den Kampfligen kann Meditalis sich zumindest in der Superliga im Mittelfeld platzieren. Hierfür ist ein Einsatz des Monsters denkbar, obgleich es auch hier bessere Pokémon gibt, auf die ihr besser zurückgreifen solltet.

Habt ihr viele Monster, die sich in euren Boxen angesammelt haben und müsst Platz schaffen, dann bietet das Event die optimale Gelegenheit dafür. Durch die doppelte Menge an Bonbons, die ihr für das Verschicken erhaltet, könnt ihr hier einige zusätzliche Bonbons erhalten.

Markiert ihr die entsprechenden Pokémon bereits vorab mit einem Tag, dann könnt ihr sie in kürzester Zeit verschicken und habt mehr Zeit, um Meditie im Event zu fangen.

Neben den Rampenlicht-Stunden gibt es im aktuellen Monat wieder viele weitere Events, die im Spiel auf euch warten und euch Inhalte mitbringen. Welche das sind, wann sie stattfinden und was euch in den Events erwartet, erfahrt ihr hier: Alle Events im April 2025 in Pokémon GO.