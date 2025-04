Pokémon GO: Heute kriegt ihr ganz leicht verdammt viel Sternenstaub

In Pokémon GO steht heute die Rampenlicht-Stunde an. Sie bringt Bubungus – das ist zwar nicht stark, aber trotzdem richtig nützlich.

Wann läuft die Rampenlicht-Stunde? Die Rampenlicht-Stunde findet heute, am 22. April 2025, um 18:00 Uhr statt – wie immer! Sie läuft bis 19:00 Uhr und versorgt euch so gute 60 Minuten lang mit dem Pokémon des Tages: Bubungus.

Was ist Bubungus für ein Pokémon? Bubungus gehört zum Typ Pflanze und Fee. Ursprünglich stammt es aus den Spielen Sonne & Mond. Bunbungus hat auch eine Entwicklung im Gepäck: Lamellux.

Beide könnte man ehrlicherweise getrost ignorieren, wenn man es auf starke Kämpfer abgesehen hat, denn sie sind nicht besonders gefährlich. Dennoch solltet ihr die Rampenlicht-Stunde heute nutzen und viele Exemplare von Bubungus fangen. Denn: Es gibt richtig viel Sternenstaub einzukassieren. Und den braucht man immer.

So nutzt ihr die Rampenlicht-Stunde heute für viel Sternenstaub

Darum gibt es so viel Staub: Bubungus gehört zu den Pokémon, die euch von Haus aus schonmal mehr Sternenstaub bringen. Jeder Bubungus-Fang ist gleichbedeutend mit 500 Einheiten Sternenstaub für euer Sternenstaub-Konto.

Aber heute wird das ganze nochmal verdoppelt, denn während die Rampenlicht-Stunde läuft, kriegt ihr die doppelte Menge an Sternenstaub für jeden Fang. Im Falle von Bubungus sind das also 1.000 Sternenstaub.

Bubungus und Lamellux – Normal und als shiny

Ihr wollt noch mehr herausholen? Dann solltet ihr in der Zeit ein Sternenstück nutzen, falls ihr gerade eins im Item-Beutel hat. Das erhöht die Sternenstaubmenge pro Fang für eine halbe Stunde um 1,5.

Kurz: Ihr könntet in der Rampenlicht-Stunde heute also ganz entspannt 1.500 Einheiten Sternenstaub pro Fang einkassieren. Das lohnt sich.

Wofür brauche ich Sternenstaub? Sternenstaub ist eine der wichtigsten Ressourcen im Spiel. Ihr könnt ihn nutzen, um eure Pokémon im Level ansteigen zu lassen – in Verbindung mit Bonbons. Ihr braucht ihn aber auch, um ihnen eine weitere Attacke beizubringen. Das ist insbesondere wichtig, wenn ihr gerne im PvP spielt. Und die weiteren Attacken sind meist richtig teuer.

Auch für das Aktivieren von Abenteuereffekten braucht man in der Regel Sternenstaub. Kurz: Man kann nie genug davon haben.

Wie geht es in Pokémon GO weiter? Nachdem wir zuletzt das Debüt von Forgita erleben durften, geht der April nun langsam auf sein Ende zu. Aber noch ist nicht ganz Schluss! Der ein oder andere Termin steht noch an. Dazu gehört beispielsweise das Debüt von Knapfel, inklusive der neuen Items auf der Karte: Äpfel. Worum es da geht? Das zeigen wir euch hier: Pokémon GO bringt bald ein Pokémon, bei dem irgendwie unklar ist, was das eigentlich ist.