Pokémon GO bringt bald ein Pokémon, bei dem irgendwie unklar ist, was das eigentlich ist

Knapfel wurde für Pokémon GO angekündigt. Und das ist selbst in der Welt der Pokémon ein ziemlich verrücktes Monster, wenn man in den Pokédex schaut.

Wann erscheint Knapfel in Pokémon GO? Laut einer Presse-Mail erscheint Knapfel erstmals zum Event „Süße Entdeckungen“ im Spiel. Das findet vom 24. April bis zum 29. April statt.

Unklar ist derzeit noch, in welcher Form es erscheint – ob in der Wildnis, in Raids, Forschungen, Eiern oder auf andere Art und Weise. Dafür ist aber klar: Es wird nicht nur Bonbons, sondern auch „Spezial-Items“ brauchen, um Knapfel weiterzuentwickeln.

Nach aktuellem Stand kann man das kleine Pokémon nämlich zu Drapfel oder Schlapfel weiterentwickeln. Knapfel hat aber theoretisch noch mehr Varianten im Angebot – und ist generell ein verrücktes Monster. Wir stellen es euch hier einmal vor.

Knapfel und seine Entwicklungen – Die Apfel-Drachen

In der folgenden Grafik seht ihr oben zuerst Knapfel und dann seine Entwicklungen Drapfel und Schlapfel. Knapfel gehört zum Typ Drache und Pflanze, seine Entwicklungen ebenso.

Im unteren Teil der Grafik sehr ihr dann auch noch Sirapfel – eine weitere Entwicklung von Knapfel, die außerdem selbst noch eine weitere Form erreichen kann: Hydrapfel. Sirapfel und Hydrapfel werden nach aktuellem Stand aber noch nicht in Pokémon GO erscheinen.

In den Hauptspielen entschied sich die Entwicklung dadurch, was für einen Apfel man Knapfel gab. Der saure Apfel machte es zu Drapfel, der süße Apfel zu Schlapfel. Der saftige Apfel kann es seit der neunten Generation auch in Sirapfel verwandeln, das sich dann zu Hydrapfel weiterentwickeln kann.

Knapfel und seine Entwicklungen

Bilder via pokemon.com

Was sind das für Pokémon? Das ist teilweise etwas unklar. Das Pokémon scheint zwar halb Apfel, halb Drache zu sein, ist in seiner ersten Form aber eigentlich nur ein kleines Wesen, dass sich in einem Apfel versteckt hat. Das besagen Pokédex-Einträge zu Knapfel, die betonen, dass es sich im Apfel vor Feinden schützt und anfängt, dieses zu essen, um zu wachsen. In das Ranking der leckersten Pokémon hat es zum Glück nicht geschafft.

Bei der Entwicklung zu Drapfel wird die Schale allerdings Teil des Körpers. Dann hat es Schalenflügel und kann außerdem Säure speien. Schlapfel hingegen mutiert eher zum Apfelkuchen-Drachen, der mit seinem Geruch Käferpokémon anlockt, die es fressen kann. Beide Entwicklungen haben übrigens auch noch eine riesige Gigadynamax-Form.

Ist es also halb Drache, halb Apfel? Oder ein Drache im Apfel? Egal, denn richtig abenteuerlich wird es bei den neuen Formen Sirapfel und Hydrapfel. Da heißt es:

Sirapfel besteht aus zwei Wesen, „Kopfel und Schwanzel“, die sich in einem Apfel getroffen haben. Von beiden hängt dann entweder der Kopf oder der Schwanz raus aus dem Apfel.

Und Hydrapfel soll dann aus einer Gruppe von sieben „Schlangeln“ bestehen, die im Apfel leben, wobei das Schlangel in der Mitte der Anführer ist.

Machen wir es uns einfach: Knapfel und seine Entwicklungen sind eine Apfel-Drache-Schlange-Kombination. Fertig. Auf jeden Fall erscheint es schon bald in Pokémon GO und kann dann auf die ein oder andere Art gefangen werden. Wir halten euch hier wie immer auf dem Laufenden. Und damit ihr auch ansonsten nichts verpasst, schaut am besten hier rein: Wir fassen für euch alle Events im April 2025 bei Pokémon GO zusammen.