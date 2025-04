1. April in Pokémon GO bringt euch überall Pokébälle – und einige davon sind richtig gut

In Pokémon GO wurde heute ein unangekündigtes Event gestartet. Hier erwarten euch Items und einige lohnenswerte Pokémon-Begegnungen.

Wenn ihr heute bereits in Pokémon GO unterwegs wart, dann ist euch vielleicht etwas auf der Karte aufgefallen, was hier sonst nicht zu finden ist: Pokébälle. Dabei handelt es sich um keinen Fehler oder ein neues Feature, sondern um das diesjährige Event zum 1. April.

Was genau das Event euch bringt und wie es mit der heutigen Rampenlicht-Stunde aussieht, haben wir uns für euch angeguckt.

Event und Rampenlicht-Stunde am 1. April

Wie lange läuft das Event? Das Event wird den kompletten heutigen Tag stattfinden. Ihr werdet also bis 23:59 Uhr die Bälle auf der Karte finden.

Was hat es mit den Bällen auf sich? Wenn ihr einen der Bälle auf eurer Karte anklickt, dann könnt ihr hierbei entweder Items oder eine Pokémon-Begegnung erhalten. Habt ihr ein Item erwischt, dann bekommt ihr einen Poké-, Super- oder Hyperball.

Erhaltet ihr eine Pokémon-Begegnung, dann könnt ihr auf eines der folgenden Monster treffen:

Voltobal*

Hisui-Voltobal*

Lektrobal

Hisui-Lektrobal

Tarnpignon*

Hutsassa

Galar-Flunschlik*

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Welche Monster lohnen sich besonders? Wenn ihr euch hier starke Pokémon zum Kämpfen erhofft, werdet ihr enttäuscht werden. Keines der Monster gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Auch in den Kampfligen spielen die Monster einer eher untergeordnete Rolle. In der Vergangenheit gab es jedoch einige spezielle Cups, in denen Hisui-Lektroball und Galar-Flunschlik durchaus glänzen konnten. Wollt ihr auf Nummer sicher gehen, könnt ihr probieren, im Event jeweils ein entsprechend gutes Exemplar zu ergattern.

Ihr solltet euch Tarnpignon und Hutsassa auf keinen Fall entgehen lassen. Beide Monster gehören zu den Pokémon, die euch mehr Sternenstaub bringen. Für jedes Tarnpignon erhaltet ihr 500 Sternenstaub und für jedes Hutsassa sogar 700.

Was ist mit der heutigen Rampenlicht-Stunde? Die Bälle und die darin enthaltenen Pokémon werden auch die heutige Rampenlicht-Stunde, die in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr stattfindet, bestimmen. Als Bonus erhaltet ihr für jeden Fang die doppelte Menge an Bonbons.

