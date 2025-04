Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Imantis und einen EP-Bonus

Erneut steht eine Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO an. Neben Imantis wartet auch ein Erfahrungspunkte-Bonus auf euch.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein 60-minütiges Event, welches jede Woche am Dienstag stattfindet. In diesem Event gibt es mindestens ein Pokémon, welches im Mittelpunkt steht und außerdem noch einen Bonus dazu.

In der Rampenlicht-Stunde am 15. April 2025 könnt ihr Imantis treffen. Das Pflanzen-Pokémon stammt aus der 7. Generation und besitzt mit Mantidea eine Entwicklung.

Rampenlicht-Stunde am 15. April – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie jede Woche beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Genau 60 Minuten später, um 19:00 Uhr, endet sie wieder.

Welcher Bonus ist aktiv? In dem kurzen Event wird es einen Bonus auf Erfahrungspunkte beim Entwickeln von Pokémon geben. Dabei erhaltet ihr für jede Entwicklung, die ihr innerhalb der 60 Minuten durchführt, die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Der Bonus ist nicht nur auf Imantis beschränkt, sondern gilt für jedes Monster, welches ihr entwickelt.

Kann man Shiny-Imantis fangen? Ja. Wenn ihr etwas Glück habt, dann könnt ihr auch auf die Shiny-Variante von Imantis treffen und sie fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Weder Imantis noch Mantidea sind Monster, die sich für den Kampf besonders lohnen. Ihr solltet beide Pokémon weder für die Kampfliga, noch für den Einsatz in Raids einplanen. Für Raids solltet ihr lieber auf Monster zurückgreifen, die sich in unserer Liste der besten Angreifer für Pokémon GO befinden.

Habt ihr noch einige Pokémon, die ihr schon seit längerem entwickeln wollt, dann könnt ihr das Event dafür optimal nutzen, um etwas zusätzliche EP einzusammeln. Benutzt ihr auch noch Glücks-Eier dazu, könnt ihr für jede Entwicklung die 4-fache Menge an Erfahrungspunkten erhalten.

Nicht nur die Rampenlicht-Stunden warten im aktuellen Monat auf euch. Auch viele weitere Events finden im April statt, die euch mit allerhand Inhalten versorgen. Welche das sind und wann sie stattfinden, seht ihr in unserer Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.