So erhaltet ihr das neue Monster Cottini in Pokémon GO – Alle Infos zu „Hüpfe in den Frühling“

Das nächste Event in Pokémon GO steht in den Startlöchern. Neben einem Pokémon-Debüt warten auch eine erhöhte Shiny-Chance sowie weitere Boni auf euch.

Wann läuft das Event? Das „Hüpfe in den Frühling“-Event startet am Mittwoch, dem 9. April 2025, um 10:00 Uhr. Es läuft bis Montag, dem 14. April 2025, um 20:00 Uhr.

Wie erhält man Cottini? Cottini, das Pflanzen-Monster aus der 8. Generation, feiert im Event sein Debüt. Es kann sich zu Cottomi entwickeln. Ihr findet das neue Monster im Event in der Wildnis sowie in 5-km-Eiern.

Hüpfe in den Frühling – Alle Inhalte des Events

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? Im Event gibt es einige Pokémon, die innerhalb des gesamten Events häufiger in der Wildnis erscheinen. Zudem wird es Zeiträume geben, in denen zusätzliche Monster vermehrt in der Wildnis erscheinen.

Im gesamten Event in der Wildnis:

Remoraid*

Dartiri*

Cottini

Vom 9. April um 10:00 Uhr bis zum 10. April um 23:59 Uhr:

Marill*

Loturzel*

Piccolente*

Araqua*

Lapras* (seltener)

Vom 11. April um 00:00 Uhr bis zum 12. April um 23:59 Uhr:

Vulpix*

Ponita*

Camaub*

Leufeo*

Hisui-Fukano* (seltener)

Vom 13. April um 00:00 Uhr bis zum 14. April um 20:00 Uhr:

Myrapla*

Hoppspross*

Roselia*

Kikugi*

Alola-Kokowei* (seltener)

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Welche Pokémon gibt es in Eiern? Brütet ihr Eier, die ihr während des Events erhalten habt, dann könnt ihr die folgenden Monster erhalten:

2-km-Eier:

Magby*

Knospi*

Mantirps*

5-km-Eier:

Remoraid*

Dartiri*

Cottini

Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch in ihren Shiny-Varianten ausgebrütet werden.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events sind die folgenden Boni aktiv:

erhöhte Chance auf Shiny-Remoraid und -Dartiri zu treffen

doppelte Dauer von Glücks-Eiern

doppelte Bonbons beim Ausbrüten von Eiern

halbierte Distanz zum Schlüpfen von Eiern, die im Event in Brutmaschinen gelegt werden

Weitere Inhalte des Events: Ihr werdet im Event auch wieder Event-Feldforschungen, Sammler-Herausforderungen sowie PokéStop-Showcases haben.

Für 2 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr außerdem eine kostenpflichtige, befristete Forschung erwerben. Hier erhaltet ihr 5.000 Erfahrungspunkte, 1 Glücks-Ei, 2 Super-Brutmaschinen sowie Begegnungen mit Remoraid, Dartiri und Cottini.

Neben dem „Hüpfe in den Frühling“-Event gibt es noch viele weitere, die im aktuellen Monat auf euch warten. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt und in Erfahrung bringen möchtet, wann diese stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.