Pokémon GO kündigt das nächste Gigadynamax-Monster an

In Pokémon GO könnt ihr bald das nächste Gigadynamax-Monster erhalten. Und das dürfte eine schwierige Herausforderung werden.

Seitdem das Dynamax-Feature seinen Weg zu Pokémon GO gefunden hat, kommen immer mehr Dyna- und Gigadynamax-Monster ins Spiel.

Bereits mit Beginn der Gigadynamax-Kämpfe hieß es, dass es sich hierbei um die schwierigsten Herausforderung in Pokémon GO handeln wird. Auch das nächste Gigadynamax-Monster, welches nun angekündigt wurde, macht dieser Aussage alle Ehre.

Dyna-Kampf-Tag am 19. April 2025 – Alle Infos

Um welches Pokémon handelt es sich? Das Pokémon, welches am Dyna-Kampf-Tag im Vordergrund steht, ist Relaxo. Das Monster findet ihr hierbei erstmalig in seiner Gigadynamax-Form im Spiel.

Am 19. April habt ihr in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr die Möglichkeit, das Monster herauszufordern. Da Gigadynamax-Kämpfe euch einiges abverlangen, solltet ihr nur mit genügend Trainern und entsprechend starken Pokémon versuchen, Relaxo zu besiegen.

Falls euch entsprechende Angreifer noch fehlen, erhaltet ihr vorher noch die Möglichkeit, ein gutes Konter-Pokémon zu erhalten. Ihr erhaltet am 16. April um 18:00 Uhr eine befristete Forschung, bei der ihr Dynamax-Machollo als Belohnung erhalten könnt.

Da Relaxo vom Typ Normal ist und somit eine Schwäche gegenüber Kampf-Angriffen hat, ist Machomei, die Entwicklung von Machollo, aktuell eine der besten Optionen, um gegen Relaxo maximalen Schaden zu verteilen.

Welche Boni gibt es im Event? Zusätzlich gibt es innerhalb des Events einige Boni, auf die ihr euch freuen könnt:

an allen Kraftquellen findet ihr Gigadynamax-Relaxo

Sammel-Limit für Dyna-Partikel wird auf 1.600 erhöht

Kraftquellen erneuern sich häufiger

8-fache Menge an Dyna-Partikeln von Kraftquellen

2 zusätzliche Spezial-Tausche

Die folgenden 2 Boni sind bereits ab 00:00 Uhr und bis zum Ende des Events um 17:00 Uhr aktiviert:

doppelte Menge an Dyna-Partikeln beim Gehen (in der Zeit von 00:00 bis 17:00 Uhr)

benötigte Laufdistanz für Dyna-Partikel ist geviertelt

Event-Ticket: Für 5 $ (also ungefähr 5 €) könnt ihr außerdem ein Event-Ticket erwerben. Hierbei erhaltet ihr 1 Dyna-Pilz, 25.000 Erfahrungspunkte sowie die doppelte Menge an Erfahrungspunkten in Dyna-Kämpfen sowie eine erhöhte Kapazität für Dyna-Partikel in Höhe von 5.600.

Der Dyna-Kampf-Tag findet erst im April statt. Doch auch in diesem Monat warten noch einige Events im Spiel auf euch. Welche das sind, wann sie stattfinden und welche Inhalte euch erwarten, haben wir für euch übersichtlich zusammengefasst: Alle Events im März 2025 in Pokémon GO.