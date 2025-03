Pokémon GO: Monster des nächsten Community Days irritiert Trainer – „Es macht nur wenig Sinn und wirkt deplatziert“

Das Monster des nächsten Community Days wurde in Pokémon GO angeteasert. Die Community hat dazu einen interessanten Kritikpunkt.

Was ist das für ein Event? Bei einem Community Day handelt es sich um ein Event, in welchem ein Pokémon im Mittelpunkt steht und in sehr hoher Anzahl sowie mit erhöhter Shiny-Chance erscheint. Passend dazu gibt es im Event noch einige starke Boni wie zusätzliche Bonbons oder exklusive Attacken.

Das Monster des nächsten Community Days, der am Sonntag, dem 27. April 2025 stattfinden wird, wurde nun angedeutet. Trainer aus der Community haben das Monster sofort erkannt und äußern einen besonderen Kritikpunkt.

Falsches Monster zur falschen Jahreszeit

Was ist das für ein Pokémon? In einem kurzen Video auf X wurde die Silhouette des Monsters angedeutet. Anhand dieser haben Trainer das Pokémon in kürzester Zeit als Gelatini enttarnt.

Gelatini ist ein Eis-Pokémon und stammt aus der 5. Generation. Es kann sich zu Gelatroppo und anschließend zu Gelatwino entwickeln. Das Aussehen des Monsters ähnelt sehr stark dem eines gefüllten Eisbechers. Und genau hier liegt der Kritikpunkt aus der Community.

Wie stark ist das Pokémon? Gelatini und seine Entwicklungen gehören weder zu den besten Pokémon für die Kampfliga, noch zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO für Raids. Üblicherweise erhalten Monster an einem Community Day eine exklusive Attacke, die einige Exemplare bedeutend stärker macht.

Ob das auch bei Gelatini der Fall sein wird und ob es seine, aus kämpferischer Sicht, unbedeutende Rolle dadurch gestärkt wird, wird sich zeigen, sobald es hierzu konkretere Informationen gibt.

Was kritisiert die Community? Während sich einige Trainer aus der Community über das Pokémon freuen, gibt es auch kritische Stimmen. Zum einen wird das Monster selbst kritisiert, zum anderen der Zeitpunkt, an dem das Event stattfindet.

Einige der kritischen Kommentare dazu lauten:

„Das ist wirklich schrecklich. Wie kommt es, dass die Community Days immer häufiger überflüssig werden?“, schreibt T.C auf X

„Eistüte? Gibt es überhaupt eine Attacke, die man diesem Ding geben kann, um es nützlich zu machen?“, fragt Adam Droge auf X

„Gelatini wird für einen Community Day im Frühling angeteasert. Typisch Niantic lmao“, meint Aether13 auf Reddit

„Es macht nur wenig Sinn und wirkt deplatziert. So oder so ist es ein Pokémon und es wird mir Spaß machen, es zu fangen“, merkt I_Regret_Nothing auf Reddit an

„Der Herbst passt auch nicht wirklich. Entweder Sommer oder Winter wäre gut gewesen“, antwortet coldfirephoenix auf Reddit auf einen Kommentar, der anmerkt, dass in manchen Ecken der Welt aktuell Herbst ist

Bis zum Community Day im nächsten Monat vergehen noch einige Tage. Auch wenn sich der aktuelle Monat dem Ende nähert, gibt es auch hier noch einige Events und Inhalte, die im Spiel auf euch warten und an denen ihr teilnehmen könnt. Welche das sind, seht ihr in unserer Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO.