Pokémon GO schenkt euch ein mysteriöses Pokémon – aber nur, unter einer Bedingung

In Pokémon GO wurde ein neues Event angekündigt. Und das bringt euch einige interessante Inhalte mit.

Was ist das für ein Event? Das Event mit dem Namen „Verblüffende Varianten“ wird am Donnerstag, dem 3. April 2025 um 10:00 Uhr beginnen und am Montag, dem 7. April 2025 um 20:00 Uhr enden.

Neben dem Debüt eines neuen Pokémon, einigen kostenlosen Forschungen sowie verschiedenen Monstern, könnt ihr im Event auch ein mysteriöses Pokémon erhalten. Jedoch nur unter einer Voraussetzung.

Verblüffende Varianten – Alle Inhalte

Was ist das für ein mysteriöses Pokémon? Es wird im Event eine kostenlose Spezialforschung geben, die ihr erhaltet, wenn ihr euch nach Beginn des Events im Spiel einloggt. Hier wartet das mysteriöse Pokémon Marshadow als Belohnung für euch.

Habt ihr beim GO Fest 2024 durch den Kauf eines Tickets bereits Marshadow erhalten, dann bekommt ihr kein zweites Exemplar. Stattdessen erhaltet ihr dann Bonbons für das Monster.

In beiden Fällen könnt ihr euch über das Pokémon oder die zusätzlichen Bonbons freuen, denn mit Marshadow erhaltet ihr einen guten Angreifer.

Welches Pokémon feiert sein Debüt? Mit dem Event findet außerdem Paldea-Tauros seinen Weg ins Spiel. Es gibt das Pokémon in 3 verschiedenen Varianten: Gefechts-, Flammen- und Flutenvariante. Ihr findet das Monster in 3-Sterne-Raids.

Jede der 3 Varianten gibt es in unterschiedlichen Regionen. Die Gefechtsvariante ist auf der iberischen Halbinsel verfügbar, die Flammenvariante in der östlichen Hemisphäre und die Flutenvariante in der westlichen Hemisphäre. In Deutschland trefft ihr also auf die Flammenvariante.

Bei der regulären Variante von Tauros handelt es sich um ein regionales Monster, welches sonst nur in den USA und in Teilen von Kanada und Mexiko verfügbar ist. Habt ihr bisher noch kein Exemplar, dann könnt ihr mit diesem Monster einen weiteren Eintrag in eurem Kanto-Pokédex füllen.

Welche Boni gibt es im Event? Die folgenden Boni sind im Event aktiv:

doppelte Erfahrungspunkte beim Fangen von Monstern

erhöhte Shiny-Chance auf Schalellos

Welche Pokémon gibt es im Event? Ihr könnt im Event auf die folgenden Pokémon treffen.

In der Wildnis:

Formeo*

Formeo (Sonnenform)*

Formeo (Regenform)*

Formeo (Schneeform)*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Burmy (Sandumhang)*

Burmy (Lumpenumhang)*

Formeo tritt häufiger in der Form auf, die zum aktuellen Wetter passt.

In 1-Sterne-Raids:

Schalellos (Westliches Meer)* (westliche Hemisphäre)

Schalellos (Östliches Meer)* (östliche Hemisphäre)

Psiau*

Wuffels* (mit Glück könnt ihr es zu Wolwerock in der Zwielichtform entwickeln)

In 3-Sterne-Raids:

Paldea-Tauros (Gefechtsvariante) (Iberische Halbinsel)

Paldea-Tauros (Flammenvariante) (östliche Hemisphäre)

Paldea-Tauros (Flutenvariante) (westliche Hemisphäre)

Silvarro*

Hisui-Silvarro*

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Weitere Inhalte des Events: Ihr könnt im Event eine kostenlose, befristete Forschung absolvieren, die euch mit 10 Dakuma-Bonbons sowie Begegnungen mit verschiedenen Event-Pokémon belohnt.

Habt ihr die Forschung erfolgreich beendet, dann erhaltet ihr außerdem bis zum Ende des Events je ein zusätzliches Fang-Bonbon sowie eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Monstern (erst ab Level 31).

Außerdem könnt ihr für 2 $ (also ungefähr 2 €) eine kostenpflichtige, befristete Forschung erwerben. Hier erhaltet ihr 4 Premium-Kampf-Pässe, 1 Glücks-Ei, 1 Sternenstück sowie weitere Begegnungen mit Event-Pokémon.

Ebenfalls könnt ihr im Event wieder spezielle Feldforschungen absolvieren sowie an PokéStop-Showcases teilnehmen.

Bis zum Start des Events dauert es noch etwas. Doch auch bis dahin gibt es einige Events und Inhalte, die im Spiel auf euch warten. Welche das genau sind und welche Highlights euch dort erwarten, könnt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO erfahren.