6 Pokémon, die man in Pokémon GO viel zu leicht verpassen konnte

In Pokémon GO gibt es Hunderte Pokémon zu sammeln. Doch einige erscheinen nur kurz und verschwinden dann erstmal. Wir zeigen euch 6 Exemplare, die man schnell verpassen konnte.

In Pokémon GO gibt es verschiedene Seasons und Events, die den Pokémon-Pool regelmäßig durchschütteln. Dadurch kommt Abwechslung ins Spiel.

Doch einige Monster sind dadurch nur für sehr kurze Zeit zu sehen.

In dieser Liste findet ihr einige Pokémon der letzten Jahre, auf die man nur kurz eine Chance hatte. Bei vielen von ihnen muss man einfach hoffen, dass sie bald mal wieder erscheinen – oder unter besseren Bedingungen.

Welche von ihnen habt ihr? Erzählt es uns in den Kommentaren und teilt weitere Beispiele, wenn ihr welche habt!

Toxel

Toxel ist das jüngste Beispiel in dieser Liste. Das Baby-Pokémon hatte gerade erst beim „Auf ins Abenteuer“-Event sein Debüt, war dann noch bei der GO Naturzone zu bekommen – und verschwand danach wieder.

Es war nur in Eiern zu bekommen und dabei recht selten. Wer nicht konzentriert darauf geachtet hat, Eier konstant auszubrüten, hatte eventuell Pech, was Toxel angeht.

Und im Gegensatz zu anderen Monstern, die in Eiern debütierten, ist es nun auch nicht mehr verfügbar. Hier heißt es also: Abwarten, bis Toxel wiederkommt.

Mähikel

Das kleine Ziegen-Pokémon ist fast schon ein Klassiker unter den „Hätten-viele-gerne“-Pokémon, denn Mähikel ist ziemlich rar. Tatsächlich konnte man es bisher nur bei bestimmten Live-Events vor Ort bekommen. Die fanden bisher an verschiedenen Wochenenden in Tainan, Jakarta, Incheon, Mexico City, Barcelona und Seoul statt. Einen globalen Release oder einen längeren Zeitraum gab es für Mähikel und damit auch seine Entwicklung Chevrumm noch nicht. Verrückt eigentlich, denn Mähikel ist an und für sich kein spezielles Pokémon.

Keldeo

Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass Keldeo erstmals in Pokémon GO erschien. Es ist ein ziemlich starker Raid-Angreifer und debütierte im Dezember 2022 in Pokémon GO.

Aber: Es erschien nur im Rahmen des Mysteriöse-Klinge-Events und man benötigte ein Ticket für die Spezialforschung, in der Keldeo enthalten war. Das kostete damals 9,99 Euro, was für Kritik sorgte.

Dementsprechend dürften einige Keldeo verpasst haben. Bis heute ist Keldeo nicht mehr im Spiel aufgetaucht.

Mewtu mit der Rüstung

Rüstungs-Mewtu ist ebenfalls ein Klassiker, den viele Spieler verpasst haben, die erst in den vergangenen Jahren eingestiegen sind. Dieses Monster erschien anlässlich des Pokémon-Films 2019, zum Pokémon Day und dann nochmal im Februar 2020.

Seitdem hat sich Mewtu mit der Rüstung nicht mehr blicken lassen.

Damit haben viele Spieler bisher keine Möglichkeit gehabt, das Defensiv-Mewtu im ikonischen Design einzusammeln. Ob es irgendwann mal wieder zurückkehrt? Das ist offen.

Die Klon-Pokémon

In direkter Verbindung zum Rüstungs-Mewtu stehen die Klon-Pokémon, die wir das letzte Mal 2020 gesehen haben. Das sind Varianten von Glurak, Turtok und Bisaflor, die sich durch ein besonderes Muster auszeichnen. Fans des ersten Pokémon-Films werden sich noch an diese Monster erinnern, in dem sie eine wichtige Rolle spielten.

Trainer, die erst nach ihrem letzten Auftauchen in Pokémon GO eingestiegen sind, konnten sich bisher noch kein Exemplar schnappen.

Auch Spieler, die damals ein, zwei Exemplare von ihnen gefangen haben, sie danach aber aus Versehen an den Professor schickten, konnten diesen Fehler bisher nicht wieder durch einen neuen Fang ungeschehen machen. Das ist zum Glück noch nie jemandem passiert. Schon gar nicht dem Autor dieses Artikels.

Cupidos

Cupidos erschien für genau einen Tag in Pokémon GO: am 14. Februar 2024. Passend zum Valentinstag war dieses Pokémon im Zeichen der Liebe in den schwierigen Top-Raids zu fangen.

Wer es an diesem Tag allerdings nicht einrichten konnte, zahlreiche Trainer zu organisieren und vor Ort einen Raid-Kampf gegen Cupidos abzuschließen, dürfte das Monster bis heute nicht haben.

Hier bleibt abzuwarten, wann das Pokémon wieder zurückkehrt. Vielleicht wird es ja eine Valentinstagstradition.

Grundsätzlich hätte auch das entfesselte Hoopa gut in diese Liste gepasst, denn auch Hoopa war nur über Top-Raids und damit sehr eingeschränkt zu fangen. Aber: Es sieht ganz danach aus, als würde das Pokémon bald zurückkehren. Zumindest spielt es in den Ankündigungen zur aktuellen Season „Duales Schicksal“ eine tragende Rolle.