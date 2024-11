Pokémon GO startet „Auf ins Abenteuer“ – So selten ist Toxel

Pokémon GO startet heute „Auf ins Abenteuer“. Was das Event bringt, wie ihr Toxel kriegt und was an legendären Monstern drinsteckt, zeigen wir euch hier.

Wann startet„Auf ins Abenteuer“? Das Event läuft ab Montag, den 18. November 2024 und ist damit bereits aktiv. Schluss ist am Freitag, den 22. November um 23:59 Uhr.

Was ist das für ein Event? „Auf ins Abenteuer“ führt direkt auf die große „GO Naturzone“ am kommenden Wochenende hin. Das Event soll schonmal ein Vorgeschmack auf das Großevent sein.

Deshalb debütiert beispielsweise Toxel – das Baby-Pokémon, das sich zu Riffex weiterentwickeln kann. Und Riffex ist, gemeinsam mit seiner Dynamax- und Gigadynamax-Variante, einer der Stars der Naturzone.

Wir zeigen euch hier, was genau euch im Laufe dieser Woche erwartet.

Auf ins Abenteuer in Pokémon GO – Alles zu Toxel, legendären Pokémon, Boni

Wie selten ist Toxel? Toxel ist das neue Baby-Pokémon in Pokémon GO. Ihr könnt es im Event erhalten, indem ihr 10-km-Eier ausbrütet. Nach aktuellem Stand ist Toxel in der Stufe-3-Seltenheit der 10-km-Eier enthalten. Es ist also deutlich einfacher zu bekommen, als die super-seltenen 10-km-Monster wie Ignivor.

Welche legendären Pokémon sind unterwegs? In den Stufe-5-Raids erscheinen die legendären Pokémon Anego, Kapu-Riki, Dialga in der Urform und Palkia in der Urform.

Alle vier haben auch die Möglichkeit, als Shiny aufzutauchen. Besonders spannend sind Dialga und Palkia, da diese in ihrer Urform die besonderen Abenteuereffekt-Attacken beherrschen können. Allerdings ist es nicht garantiert, dass sie die auch beherrschen, wenn ihr sie fangt. Immerhin: Die Chance auf die Attacken besteht.

Holt euch Dynamax-Rotomurf: In den Dyna-Kämpfen trefft ihr derzeit noch auf Dynamax-Rotomurf. Das solltet ihr euch dringend schnappen, um den idealen Konter gegen Riffex am Wochenende zu haben.

Welche Boni bringt die Woche? Die folgenden Boni gelten:

Das Fern-Raid-Limit liegt bis einschließlich Donnerstag, den 21. November bei erhöhten 20

Von Freitag bis Sonntag gibt es kein Fern-Raid-Limit

Am Montag, dem 18. November erhaltet ihr nach Dyna-Kämpfen gegen Rotomurf wahrscheinlicher XL-Bonbons

Zudem gibt es im Shop zwei Event-Tickets, die euch mit weiteren Boni versorgen können. Diese kosten allerdings jeweils 5,99 Euro.

Was ist die Naturzone? Die Naturzone wird nach den GO-Fest- und GO-Tour-Terminen das dritte Großevent in diesem Jahr. Vor allem die Riffex-Kämpfe, aber auch die Urform-Raids sowie die Rückkehr von Proto-Groudon und -Kyogre gehören zu den Highlights. Außerdem könnt ihr im Laufe des Events sogenannte „mächtige“ Pokémon fangen. Alle Infos zur GO Naturzone haben wir hier für euch zusammengefasst.