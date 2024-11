Pokémon GO: Neues Baby-Pokémon erscheint bald – Was kann Toxel?

Pokémon GO hat das neue Event „Auf ins Abenteuer“ angekündigt. Da stecken neben dem neuen Toxel auch einige legendäre Pokémon drin.

Wann läuft das Event? „Auf ins Abenteuer“ läuft von Montag, dem 18. November 2024, bis Freitag, den 22. November 2024. Es ist quasi das Vorbereitungsevent für die große Naturzone in Pokémon GO, die unmittelbar danach ansteht.

Das ist Toxel: Das Baby-Pokémon Toxel erscheint erstmals während dieses Events. Ihr könnt es dann, wie von Baby-Pokémon gewohnt, aus Eiern ausbrüten. Genauer: Es kann aus 10-km-Eiern schlüpfen. Ihr müsst also eine Menge laufen, um ein Toxel zu bekommen.

Seine Shiny-Form wird ebenfalls direkt verfügbar sein. Hier wird man aber besonders viel Glück brauchen.

Was macht Toxel aus? Toxel bringt eine einzigartige Typen-Kombination mit. Es verbindet den Elektro-Typ mit dem Gift-Typ, eine Kombo, die nur ein weiteres Pokémon mitbringt: Riffex, Toxels Entwicklung.

Riffex ist auch das eigentlich spannende Pokémon. Riffex gibt es in der Hoch-Form und der Tief-Form. Welche Form Riffex nach der Entwicklung annimmt, hängt in den Hauptspielen von seinem Wesen ab. Das ist etwas, das in Pokémon GO nicht existiert – wie die Entwicklung also durchgeführt wird, bleibt noch abzuwarten.

Das ist Riffex als Dynamax-Monster

Riffex bringt außerdem eine Gigadynamax-Form mit. Diese Form wird auch beim Naturzone-Event erstmals erscheinen. Allerdings ist davon auszugehen, dass nur Riffex-Exemplare gigadynamaximieren können, die auch in einem solchen Kampf erhalten wurden. Geht also nicht davon aus, dass euer Toxel sich zu einem Riffex weiterentwickelt, dass eine Gigadynamax-Form, geschweige denn eine normale Dynamax-Form erreichen kann.

In den Kämpfen dürfte Riffex vor allem über seine Typen-Kombination punkten. Es bleibt abzuwarten, wie stark es tatsächlich in Raids und dem PvP wird. Allerdings ist klar: Gegen Boden-Pokémon kriegt es richtig Probleme. Deshalb solltet ihr euch übrigens auch ein Dynamax-Rotomurf sichern. Das wird ein guter Konter gegen Gigadynamax-Riffex.

Was bringt „Auf ins Abenteuer“ noch an Inhalten?

Legendäre Pokémon: Neben Toxel erscheinen noch einige weitere interessante Pokémon im Event. Am Montag des Eventzeitraums läuft der Dynamax-Montag, und danach gibt es jeden Tag um 18:00 Uhr eine Raid-Stunde mit einem legendären Pokémon:

Anego am 19. November

Kapu-Riki am 20. November

Dialga in der Urform am 21. November

Und Palkia in der Urform am 22. November

Ur-Palkia und Ur-Dialga können mit Glück auch ihre Abenteuer-Effekt-Attacken beherrschen. Alle vier Pokémon können mit Glück auch als Shiny erscheinen.

Wilde Pokémon: In der Wildnis trefft ihr auf die folgenden Monster. Alle möglichen Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Bisaknosp

Knofensa*

Ultrigaria

Alola-Georok

Magnetilo*

Magneton

Nebulak*

Alpollo

Voltilamm*

Waaty

Roselia*

Schluppuck*

Luxio

Skunkapuh*

Rollum

Emolga*

Tarnpignon*

Dedenne*

Mabula*

Togedemaru*

Boni: Bis Donnerstag, den 21. November wird das Fern-Raid-Limit auf 20 angehoben, ab Freitag bis Sonntag, den 24. November, gibt es dann kein Fern-Raid-Limit. Da läuft die Naturzone.

Am Montag habt ihr außerdem eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons, wenn ihr Dynamax-Rotomurf besiegt.

Shop-Tickets: Es gibt während des Events zwei zahlungspflichtige Tickets im Shop, die weitere Boni bringen. Jedes davon kostet 5 US-Dollar (in Euro voraussichtlich vergleichbar).

Beim „Abenteuer: Raids“-Ticket erhaltet ihr eine tägliche befristete Forschung mit folgenden Belohnungen:

20 Pokébälle

1.000 EP

2.000 Sternenstaub

3 Toxel-Bonbons

1 Toxel-XL-Bonbon

Dazu gibt es 2 zusätzliche Raid-Pässe pro Tag beim Drehen von Arenen, 5.000 Extra-EPs aus Raids und Extra-Bonbons, wenn ihr Stufe-4-Raids, Stufe-5-Raids, Mega-Raids, Ultrabestien-Raids oder Proto-Raids abschließt.

Das „Abenteuer: Schlüpfen“-Ticket hingegen bringt ebenfalls eine tägliche befristete Forschung mit folgenden Belohnungen:

20 Pokébälle

1.000 EP

2.000 Sternenstaub

3 Toxel-Bonbons

1 Toxel-XL-Bonbon

Hier sind die zusätzlichen Boni dann eine erhöhte Chance auf Toxel aus 10-km-Eiern, halbe Schlüpf-Distanz sowie doppelter Sternenstaub, EP und Bonbons beim Ausbrüten. Zudem gibt es eine Einmal-Brutmaschine am Tag, wenn ihr einen PokéStop dreht.

Wichtig: Mit den täglichen befristeten Forschungen müsst ihr immer bis abends, 20:00 Uhr, fertig sein und die Belohnungen abholen. Die verfallen sonst.

Was haltet ihr von dem Event? Freut ihr euch auf das Vorbereitungsevent und danach auf die Naturzone? Erzählt es uns in den Kommentaren! Ansonsten ist in Pokémon GO gerade das Erntefestival am Laufen, bei dem ihr erstmal Shiny-Olini antreffen könnt. Damit ihr den vollen Überblick habt: Hier sind alle Infos zum Erntefestival in Pokémon GO.