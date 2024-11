Pokémon GO bricht eine grundlegende Shiny-Regel im Event „Bahnbrechende Buddelei“

Pokémon GO hat das Event „Bahnbrechende Buddelei“ angekündigt. Das bringt ein starkes Pokémon und ein interessantes Shiny in der Wildnis.

Wann läuft Bahnbrechende Buddelei? Das Event startet am 15. November 2024 um 10:00 Uhr. Schluss ist dann am 17. November um 20:00 Uhr.

Was ist das Highlight? Im Grunde gibt es zwei. Das erste besteht darin, dass ihr das Boden-Stahl-Pokémon Stalobor „mit Glück“, so die Ankündigung, in der Wildnis antreffen könnt – und zwar auch als Shiny.

Das ist ziemlich ungewöhnlich, denn eigentlich kann man in Pokémon GO keine Entwicklungen in der Wildnis als Shiny antreffen. Ausnahmen waren hier bislang in erster Linie Pokémon, die auch noch eine Mega-Entwicklung haben – da war es möglich. Stalobor ist aber die ganz reguläre Entwicklung von Rotomurf, ohne Mega-Form. Dass es als Shiny in der Wildnis auftauchen kann, ist etwas Besonderes.

Das zweite Highlight ist die Dynamax-Form von Rotomurf, die im Event auftauchen wird. Als Dyna-Boss der Stufe 1 sollte es leicht zu schlagen sein. Und das ist gut, denn dieses Pokémon wird man im „Naturzone“-Event sehr gut als Konter gegen Dynamax- und Gigadynamax-Riffex gebrauchen können.

Was noch im Event steckt, führen wir unten für euch auf.

Alle Inhalte und Boni des Events „Bahnbrechende Buddelei“ in Pokémon GO

Boni:

Eure Chance auf XL-Bonbons beim Fangen ist doppelt so hoch, wie sonst. Das gilt für Trainer ab Level 31.

Rotomurf erscheint an Dynamax-Kraftquellen.

In Feldforschungen erhaltet ihr Bonbons und XL-Bonbons für Rotomurf sowie weitere Begegnungen mit dem Monster.

Eine Befristete Forschung zu Rotomurf läuft ebenfalls.

Welche Pokémon erscheinen? Die folgenden Pokémon tauchen in der Wildnis auf. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Pummeluff*

Digda*

Alola-Digda*

Rihorn*

Phanpy*

Flurmel*

Zirpurze*

Fleknoil*

Rotomurf*

eF-eM*

Stalobor* (seltener)

Was ist sonst in Pokémon GO los? Derzeit läuft das neue Event zum Ernte-Festival, das euch Olini als Shiny bringen kann, wenn ihr Glück habt. Ebenso ist aber auch eine neue Spezialforschung unter dem Titel „To the Next Level“ gestartet. Die haben aber offenbar nur einige Trainer erhalten und noch ist nicht ganz klar, unter welchen Bedingungen man sie bekommt. Alles zur Forschung „To the Next Level“ in Pokémon GO lest ihr hier.