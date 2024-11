Pokémon GO startet neue Forschung „To the Next Level“, aber nicht bei allen

In Pokémon GO gibt es die neue Forschung „To the Next Level“. Doch die wirft Fragezeichen auf.

Was ist das für eine Forschung? In den sozialen Medien teilen gerade einige Trainer die Forschung „To the Next Level“. Dabei handelt es sich offenbar um eine Spezialforschung mit insgesamt 14 Schritten.

Das Seltsame: Die Forschung wurde offenbar bei den ersten Spielern gestern Nacht freigeschaltet, aber nicht bei allen. Auch auf den offiziellen Seiten und Kanälen zu Pokémon gibt es bislang keine Informationen dazu, dass es diese Forschung jetzt geben sollte oder wer sie bekommt.

Spieler rätseln: Momentan wird viel spekuliert, an welche Bedingungen ein Freischalten der Forschung geknüpft ist. Einige vermuteten, dass es mit dem Level zu tun hat, doch eine klare Level-Grenze lässt sich auf Grundlage der bisherigen Spieler, die beispielsweise im Subreddit zu Pokémon GO dazu kommentiert hat, nicht erkennen (via reddit).

Auch Überlegungen wie der Startzeitpunkt eines Accounts spielen aktuell eine Rolle, oder ob man die Forschung eventuell als zurückkehrender Spieler bekommt. Einige Spieler vermuten, dass es hier darum geht, dass Trainer aufholen können, wenn sie länger nicht mehr gespielt haben. Doch bisher ist noch unklar, was der tatsächliche Auslöser für die Forschung ist.

MeinMMO hat bei Niantic nachgefragt. Sobald offizielle Informationen bekannt sind, wird dieser Artikel aktualisiert.

Was steckt in „To the Next Level“ von Pokémon GO?

Es scheint sich bislang um eine größer angelegte Spezialforschung zu handeln, die vor allem einfache Aufgaben und Belohnungen mitbringt. Da bisher aber nur eine offenbar begrenzte Spieleranzahl ihre Ergebnisse der Forschung geteilt haben, ist zu den Inhalten noch nicht allzu viel bekannt.

Aufgaben und Belohnungen von To the Next Level – Schritt 1/14

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon 5 Nanabbeeren Nutze 3 Nanabbeeren bein Fangen von Pokémon 5 Himmihbeeren Nutze 3 Himmihbeeren beim Fangen von Pokémon 5 Pokébälle Stufenbelohnung 200 EP, 200 Sternenstaub, Pokémon-Belohnung

Weitere Schritte werden in Zukunft hinzugefügt, sobald bekannt.

Was ist noch los in Pokémon GO? Neben der neuen Forschung steht vor allem das aktuelle Event an: Denn das Ernte-Festival in Pokémon GO startet jetzt. Hier ist vor allem das Shiny-Debüt von Olini interessant, das sich zu Olivinio und Olithena weiterentwickeln kann. Hier könnt ihr also ein schillerndes Monster bekommen. Aber auch ansonsten gibt es ein paar interessante Boni. Alle Infos zum Ernte-Festival in Pokémon GO findet ihr hier.