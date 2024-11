Pokémon GO: Ernte-Festival startet mit einem neuen Shiny – Alle Inhalte

In Pokémon GO wartet das nächste Event auf euch. Neben einem neuen Shiny bringt es noch einige interessante Boni mit.

Was ist das für ein Event? Dieses Event trägt den Namen „Ernte-Festival“. Es startet am Donnerstag, dem 7. November 2024 um 10:00 Uhr und läuft bis zum Dienstag, dem 12. November 2024 um 20:00 Uhr.

Neben dem Debüt eines neuen Shiny-Pokémon, könnt ihr euch noch weitere Boni und veränderte Pokémon-Spawns. Was euch genau erwartet, haben wir euch zusammengefasst.

Alle Inhalte des Ernte-Festivals

Welches Shiny ist neu? Olini, das Pokémon aus der 9. Generation mit den Typen Olivinio und Olithena, wird zum ersten Mal in Pokémon GO als Shiny verfügbar sein. Nachdem es im letzten Jahr zum Ernte-Festival sein Debüt in Pokémon GO gefeiert hatte, wird es in diesem Jahr erstmals als Shiny zu finden sein.

Zusätzlich findet am 12. November zwischen 18:00 und 19:00 Uhr auch eine Rampenlicht-Stunde mit Olini statt. Hier habt ihr also nochmal die Möglichkeit, auf viele Exemplare zu treffen.

Welche wilden Pokémon gibt es? Innerhalb des Events wird es auch wieder wilde Pokémon geben, denen ihr begegnen könnt. Dabei handelt es sich um die folgenden:

Myrapla*

Owei*

Hoppspross*

Sonnkern*

Miltank*

Zigzachs*

Scoppel*

Olini*

Irrbis (Größe S)*

Irrbis (Größe M)*

Irrbis (Größe L)*

Irrbis (Größe XL)* (seltener)

Alle mit einem * markierten Pokémon können auch in ihren Shiny-Formen erscheinen.

Welche Boni gibt es im Event? Zusätzlich könnt ihr euch im Event über die folgenden Boni freuen:

doppelte Anzahl an Bonbons beim Fangen von Pokémon.

Erhöhte Chance, auf ein Shiny-Irrbis zu treffen.

Moos-Lockmodule locken veränderte Pokémon wie Alola-Kokowei, Relaxo, Irrbis und Olini an.

Irrbis, die von Moos-Lockmodulen angelockt wurden, haben eine erhöhte Chance, als XL-Exemplare zu erscheinen.

Feldforschungen: Im Event wird es erneut spezielle Feldforschungen geben, die ihr erledigen könnt. Für den Abschluss warten als Belohnungen Begegnungen mit Irrbis in sämtlichen Größen und Olini.

Welche weiteren Inhalte gibt es? Passend zum Event wird es auch wieder Sammler-Herausforderungen geben. Hier winken zur Belohnung Sternenstaub sowie mehrere Begegnungen mit Olini.

Ihr könnt auch wieder an PokéStop-Showcases teilnehmen, bei denen ihr mit den zum Event passenden Pokémon teilnehmen könnt.

Für 2 $ (ungefähr 2 €) könnt ihr außerdem auch eine kostenpflichtige, befristete Forschung erwerben. Ihr habt bis zum Ende des Events Zeit, um die Aufgaben zu lösen und die Belohnungen einzusammeln. Dabei handelt es sich um folgende:

2 Moos-Lockmodule

1 Rauch

1 Glücks-Ei

Mehrere Begegnungen mit Olini

Das Ernte-Festival ist nur eines der Events, die in den nächsten Wochen in Pokémon GO anstehen. Wenn ihr euch einen Überblick über alle Aktivitäten verschaffen wollt, an denen ihr demnächst teilnehmen könnt, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im November 2024 in Pokémon GO.