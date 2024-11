Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im November 2024 und ihre Boni

Im November 2024 warten in Pokémon GO wieder die Rampenlicht-Stunden auf euch. Wir zeigen euch, wann sie stattfinden und welche Pokémon und Boni euch dabei erwarten.

Was ist das für ein Event? Bei den Rampenlicht-Stunden handelt es sich um kleine Events, die jede Woche am Dienstag stattfinden. Für eine Stunde lang gibt es ein oder mehrere Pokémon, die im Mittelpunkt stehen und in einer sehr großen Anzahl im Spiel erscheinen.

Zusätzlich zu den Pokémon, gibt es außerdem noch jeweils einen Bonus, der in dem Event aktiv ist. Dabei kann es sich um einen Bonus auf Erfahrungspunkte, Sternenstaub oder Bonbons handeln.

Alle Rampenlicht-Stunden im November 2024

Wann finden die Rampenlicht-Stunden statt? Die Rampenlicht-Stunde startet jeden Dienstag um 18:00 Uhr. Nach 60 Minuten, um 19:00 Uhr, endet das Event dann wieder. An welchen Tagen ihr im November welche Inhalte in dem Event erwarten dürft, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.

Termin Pokémon & Bonus 5. November Gehweiher und Verschick-Bonbons 12. November Olini und Entwicklungs-EP 19. November Teddiursa sowie Wadribie und Fang-Sternenstaub 26. November Wattzapf und Fang-EP

Rampenlicht-Stunde am 5. November

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? In dieser Rampenlicht-Stunde wartet Gehweiher auf euch. Das Pokémon stammt aus der 3. Generation und besitzt die Typen Käfer und Wasser. Mit Maskeregen besitzt es zudem eine Entwicklung.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon an den Professor versendet, dann erhaltet ihr dafür die doppelte Menge an Bonbons.

Das kann sich richtig lohnen, wenn ihr bereits vorher Pokémon dafür angesammelt habt und beispielsweise mit einem Tag markiert habt, um sie bei dem Event schnell zu versenden.

Lohnt sich das Event? Gehweiher und seine Entwicklung sind keine starken Pokémon, die ihr in Raids oder in der Kampfliga einsetzen solltet. Hierfür gibt es viele bessere Monster, auf die ihr zurückgreifen solltet.

Der Bonus dieser Rampenlicht-Stunde kann durchaus interessant sein, wenn sich euer Pokémon-Lager gefüllt hat und ihr es ausmisten müsst. Die zusätzlichen Bonbons können sich bei einer großen Anzahl an Pokémon durchaus bemerkbar machen.

Kann man Shiny-Gehweiher fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch auf die Shiny-Variante von Gehweiher treffen.

Rampenlicht-Stunde am 12. November

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Olini ist der Star in der Rampenlicht-Stunde am 12. November. Das Pokémon stammt aus der 9. Generation, besitzt die Typen Pflanze sowie Normal und kann sich zuerst zu Olivinio und anschließend zu Olithena entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde gibt es einen Bonus auf das Entwickeln von Pokémon. Hierbei erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Dabei ist es egal, welches Monster ihr entwickelt, den Bonus erhaltet ihr bei jeder Entwicklung.

Lohnt sich das Event? Olini und seine Entwicklungen zählen nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Ihr solltet sie weder in Raids, noch in den Kampfligen einsetzen.

Habt ihr es auf Erfahrungspunkte abgesehen und besitzt noch viele Pokémon, die auf eine Entwicklung warten, dann könnte sich das Event für euch lohnen. Durch die doppelte Menge an Erfahrungspunkten kann hier ein netter Bonus zusammenkommen.

Benutzt ihr im Event ein Glücks-Ei, könnt ihr den Bonus noch weiter verstärken und in der Zeit sogar die 4-fache Menge an Erfahrungspunkten für eure Entwicklungen erhalten.

Kann man Shiny-Olini fangen? Nein, Olini und seine Entwicklungen sind bisher noch nicht als Shiny in Pokémon GO verfügbar.

Rampenlicht-Stunde am 19. November

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? In der Rampenlicht-Stunde am 19. November gibt es gleich 2 Pokémon, die euch erwarten. Neben Teddiursa, dem kleinen Bären vom Typ Normal aus der 2. Generation, wartet auch Wadribie, das Käfer-Flug-Pokémon aus der 4. Generation, auf euch.

Während sich Teddiursa zu Ursaring und anschließend zu Ursaluna entwickeln kann, kann sich Wadribie zu Honweisel entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Während dieser Rampenlicht-Stunde gibt es einen Sternenstaub-Bonus auf das Fangen von Pokémon. Das bedeutet, ihr erhaltet die doppelte Menge an Sternenstaub für jedes Pokémon, welches ihr fangt.

Lohnt sich das Event? Wenn ihr auf der Suche nach starken Ergänzungen für eure Teams seid, dann solltet ihr um Wadribie und seine Entwicklung lieber einen Bogen machen.

Die letzte Entwicklung von Teddiursa, Ursaluna, kann hingegen etwas punkten. Es ist ein guter Angreifer vom Typ Normal in Raids, auch wenn ihr diesen Typ hier in der Regel nicht einsetzen wollt. Auch in der Meisterliga lässt es sich zumindest unter den 30 besten Pokémon finden.

Das eigentliche Highlight dieses Events dürfte jedoch der Bonus sein. Wadribie bringt euch von Hause aus satte 750 Sternenstaub, wenn ihr es fangt. Es gehört zu den Pokémon, die beim Fang mehr Sternenstaub gewähren.

Mit dem Bonus der Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr also ganze 1.500 Sternenstaub pro Fang. Setzt ihr hierzu noch Sternenstücke ein, könnt ihr euch über 2.250 Sternenstaub pro gefangenem Wadribie freuen.

Kann man die Pokémon als Shiny fangen? Ja. Beide Pokémon sind bereits in ihren Shiny-Formen in Pokémon GO anzutreffen. Habt ihr Glück, könnt ihr ihnen in dem Event begegnen.

Rampenlicht-Stunde am 26. November

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? In der letzten Rampenlicht-Stunde im November wartet Wattzapf auf euch. Dieses Pokémon existiert seit der 5. Generation und besitzt die Typen Käfer und Elektro. Es kann sich zu Voltula entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde gibt es einen Bonus auf die Erfahrungspunkte, wenn ihr Pokémon fangt. Dabei ist es egal, welches Monster ihr fangt, ihr erhaltet hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Lohnt sich das Event? Wattzapf und seine Entwicklung sind keine starken Pokémon und eignen sich weder zum Einsatz in Raids, noch für die Kampfliga besonders gut.

Wenn ihr fleißig am Sammeln von Erfahrungspunkten seid, dann könnt ihr das Event nutzen, um ein paar zusätzliche Erfahrungspunkte zu ergattern. Durch den Einsatz vom Glücks-Ei könnt ihr die Menge noch weiter steigern.

Kann man Shiny-Wattzapf fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch auf die Shiny-Variante von Wattzapf treffen.

Natürlich warten im November nicht nur die Rampenlicht-Stunden auf euch. Es gibt wieder allerlei interessante Events, die in den nächsten Wochen stattfinden. Eine Übersicht darüber, wann es welche Aktivitäten im Spiel gibt, findet ihr hier: Alle Events im November 2024 in Pokémon GO.