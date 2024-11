Pokémon GO: Rampenlichtstunde mit Olini bringt morgen Entwicklungs-Bonus

Pokémon GO startet wieder eine Rampenlichtstunde. Was bringt das Event am 12.11.2024? Alle Infos.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlichtstunde läuft immer am Dienstag in Pokémon GO. Dementsprechend gibt es auch wieder einige Rampenlichtstunden im November.

Im Laufe dieser Stunde trefft ihr deutlich verstärkt auf ein Pokémon, dass überall in der Wildnis auftaucht. Obendrauf gibt es einen Bonus, der die Stunde noch interessanter macht.

Bonus & Pokémon am 12. November: Ihr trefft in der Rampenlichtstunde am 12. November auf das Pokémon Olini. Oben drauf gibt es einen Bonus, der euch mit doppelten EP versorgt, wenn ihr Pokémon weiterentwickelt.

Alle Details des Events führen wir euch unten auf.

Rampenlichtstunde: Start und Inhalte am 12.11.2024 – Lohnt sie sich?

Wann startet die Rampenlichtstunde? Sie beginnt um 18:00 Uhr. Um 19:00 Uhr ist wieder Schluss und die normalen Spawns erscheinen wieder.

Welchen Bonus kann ich nutzen? Ihr könnt Extra-EP beim Entwickeln abgreifen. Nutzt dafür am besten die Filter-Funktion eurer Pokémonsammlung, da könnt ihr „kann sich entwickeln“ anklicken. So findet ihr die Monster, die ihr entwickeln könnt.

Gibt es Shiny Olini? Ja, die schillernde Variante von Olini ist auch in Pokémon GO vertreten. Sie debütierte erst kürzlich, beim Erntefestival-Event. Bedenkt allerdings, dass die Chance nicht erhöht ist.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde? Weder Olini noch seine Entwicklungen gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Wer also auf der Suche nach einem starken Kämpfer ist, wird bei Olini nicht fündig.

Mehr Glück könnten Shiny-Jäger haben, die das kleine Pokémon noch nicht in der schillernden Variante fangen konnten. Mit den vielen Spawns am Abend hat man eine ordentliche Gelegenheit, sich die Shiny-Variante zu sichern – auch, wenn die Shiny-Rate an sich nicht erhöht ist.

Und zu guter Letzt lohnt es sich zumindest, in dieser Stunde den EP-Bonus beim Entwickeln abzugreifen. So kann man ganz gut Erfahrungspunkte sammeln, um das EP-Konto auf dem Weg in Richtung Level 50 ein wenig aufzubessern. Klar ist aber auch: Es gibt in diesem Monat noch spannendere Events in Pokémon GO als diese Rampenlichtstunde. Dazu gehört beispielsweise das große Buddelei-Event im Laufe dieser Woche.