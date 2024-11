Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Wattzapf und einen EP-Bonus

In Pokémon GO steht die nächste Rampenlicht-Stunde an. Hier warten Wattzapf und ein Erfahrungspunkte-Bonus auf euch.

Was ist das für ein Event? Bei der Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein Event, das jeden Dienstag stattfindet. Dort erwartet euch mindestens ein Pokémon, das im Mittelpunkt des Events steht und innerhalb des Events eine stark erhöhte Spawn-Chance hat.

Außerdem gibt es auch jeweils einen Bonus, der ebenfalls in der Zeit des Events aktiv ist.

Die nächste Rampenlicht-Stunde findet am 26. November 2024 statt. Dort findet ihr Wattzapf, ein Pokémon aus der 5. Generation mit den Typen Käfer und Elektro. Mit Voltula besitzt es zudem eine Entwicklung.

Rampenlicht-Stunde am 26. November – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie immer beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Das Event läuft für 60 Minuten und endet somit um 19:00 Uhr wieder.

Welche Boni sind aktiv? Fangt ihr innerhalb der Rampenlicht-Stunde Pokémon, dann erhaltet ihr dabei die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Dabei ist es egal, welches Pokémon ihr fangt – der Bonus gilt für alle Monster, die ihr fangt.

Setzt ihr ein Glücks-Ei ein, könnt ihr die Anzahl an Erfahrungspunkten nochmal verdoppeln.

Kann man Shiny-Wattzapf fangen? Ja. Wenn ihr etwas Glück habt, dann könnt ihr auch die Shiny-Form von Wattzapf finden und fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Wenn ihr auf Verstärkungen für eure Raid-Teams scharf seid, dann werdet ihr in diesem Event nicht fündig werden. Weder Wattzapf noch seine Entwicklung gehören zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO.

In der Kampfliga sieht es auch nicht anders aus. Auch hier können die Pokémon nicht punkten und ihr solltet auf ihren Einsatz verzichten.

Seid ihr aktuell fleißig am Sammeln von Erfahrungspunkten, dann könnte sich das Event für euch lohnen, um einen kleinen zusätzlichen Boost zu erhalten. Durch die doppelte Menge an Erfahrungspunkten beim Fangen und den Einsatz von Glücks-Ei könnt ihr in diesen 60 Minuten einige EP abstauben.

