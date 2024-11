Spielt heute um 18:00 Uhr Pokémon GO, die Rampenlichtstunde solltet ihr nicht verpassen

Die Rampenlichtstunde in Pokémon GO heute lohnt sich. Es gibt einen guten Bonus und die Chance auf ein seltenes Pokémon.

Was ist die Rampenlichtstunde? Es handelt sich bei der Rampenlichtstunde um ein wöchentliches Event, das immer am Dienstag steigt. Sie beginnt um 18:00 Uhr und stellt normalerweise ein bestimmtes Pokémon ins namensgebende Rampenlicht. Das erscheint dann eine Stunde lang überall.

Das ist heute besonders: Anstatt nur einem Pokémon gibt es diese Woche gleich zwei, die in der Rampenlichtstunde unterwegs sind.

Wadribie

Teddiursa

Welchen Bonus gibt es? Neben den beiden Pokémon kriegt ihr heute Abend auch noch doppelten Sternenstaub. Dadurch ergibt sich eine Kombination, die ihr nicht verpassen solltet.

Wegen Wadribie lohnt sich die Rampenlichtstunde stark

Warum sollte ich Wadribie fangen? Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens ist Wadribie ein spezielles Pokémon: Nur seine weibliche Variante kann sich zu Honweisel weiterentwickeln. Diese Version ist aber sehr selten und taucht kaum im Spiel auf. Da heute Abend sehr viele Wadribie auftauchen werden, habt ihr eine deutlich bessere Chance, ein weibliches Exemplar zu fangen. Und vielleicht habt ihr sogar Glück und erwischt ein Shiny – die Shiny-Rate ist allerdings nicht erhöht.

Zweitens zählt Wadribie zu den Pokémon, die euch mehr Sternenstaub bringen als normale Pokémon. Das, in Kombination mit dem verdoppelten Sternenstaub-Bonus, garantiert praktisch, dass ihr heute Abend eine ganze Menge Sternenstaub einkassieren könnt. Und der lohnt sich immer, denn man braucht ihn unter anderem zum Leveln und zum Erlernen neuer Moves.

Neben Wadribie ist auch noch Teddiursa unterwegs. Das kann sich ebenfalls lohnen, da es sich über Ursaring zu Ursaluna weiterentwickeln kann. Wenn euch Teddiursa oder Bonbons für die Entwicklung noch fehlen, ist das heute eure Gelegenheit.

Sind Wadribie und Teddiursa stark? Nur bedingt, denn als Raid-Angreifer eignen sich die beiden und ihre Entwicklungen wirklich nicht. Dasselbe gilt für Wadribie und Honweisel auch in der PvP-Kampfliga, da gibt es einfach bessere Optionen. Aber zumindest Ursaluna, Teddiursas letzte Entwicklung, eignet sich gut für den Kampf in der Meisterliga. Hier braucht ihr aber eine Menge Bonbons.

Zusätzliche Raids um 18:00 Uhr: Heute läuft nicht nur die Rampenlichtstunde um 18:00 Uhr. Dank des aktuellen Events, „Auf ins Abenteuer“, steht heute Abend auch noch eine Raid-Stunde zur selben Zeit an. Von 18:00 bis 19:00 Uhr taucht Anego in so ziemlich allen Arenen auf. Der Gift-Angreifer ist ebenfalls ein guter Fang. Und in den nächsten Tagen stehen noch mehr legendäre Raid-Stunden an.