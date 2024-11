Pokémon GO: 4 Raid-Stunden mit Anego, Kapu-Riki, Ur-Dialga – Wer lohnt sich?

In Pokémon GO sind diese Woche Anego, Kapu-Riki, Ur-Dialga und Ur-Palkia unterwegs. Jedes davon kriegt auch eine Raid-Stunde. Wer lohnt sich?

Das ist gerade in Pokémon GO los: In dieser Woche läuft das Event „Auf ins Abenteuer“, das als Vorgeschmack auf die große GO Naturzone am Wochenende fungiert.

Es gibt verschiedene Boni diese Woche, und einer davon ist das Erscheinen der vier 5-Sterne-Monster Anego, Kapu-Riki, Ur-Dialga und Ur-Palkia.

Alle vier können momentan in Raids herausgefordert werden. Außerdem bekommt jedes von ihnen eine eigene Raid-Stunde.

Wann laufen die Raid-Stunden? Die Daten und Zeiten sehen folgendermaßen aus:

19. November, um 18:00 Uhr: Anego

20. November, um 18:00 Uhr: Kapu-Riki

21. November, um 18:00 Uhr: Ur-Dialga

22. November, um 18:00 Uhr: Ur-Palkia

Alle vier können mit Glück auch als Shiny auftauchen. Im Folgenden schauen wir uns kurz an, was die vier drauf haben.

Wie stark ist Anego?

Anego in Pokémon GO

Das kann Anego: Anego ist der stärkste Gift-Angreifer in Pokémon GO, wenn man Mega-Entwicklungen weglässt. Aber selbst dann wird es derzeit nur noch von Mega-Gengar übertroffen. Sucht ihr also einen Top-Gift-Angreifer, ist Anego eine gute Wahl. Es teilt viel Schaden aus, kann aber selbst nicht so viel einstecken.

Das Problem ist, dass man eher selten Gift-Angreifer in Raids braucht. Zudem ist Anego in der PvP-Kampfliga kein besonders brauchbares Monster. Dennoch: Es ist im Raid recht leicht zu besiegen und kann eure Sammlung ergänzen.

Die besten Konter gegen Anego findet ihr hier.

Wie stark ist Kapu-Riki?

Das kann Kapu-Riki: Von den vier Bossen in dieser Woche ist Kapu-Riki am wenigsten interessant, da es weder im PvP, noch als Raid- oder Arena-Angreifer eine besonders gute Figur macht. Das Monster vom Typ Elektro und Fee ist schlichtweg kein starker Kämpfer.

Hier solltet ihr vor allem versuchen, das Shiny zu bekommen, falls es euch noch fehlt. Aber insgesamt ist das ein Raid, den man im Vergleich zu den anderen eher weglassen kann.

Hier sind die besten Konter gegen Kapu-Riki.

Wie stark ist Dialga in der Urform?

Dialga und Palkia in der Ur-Form und ihre Shiny-Varianten

Das kann Ur-Dialga: Dialga in der Urform ist ein sehr starker Angreifer. Dieses Monster gehört zu den besten Angreifern vom Typ Stahl und auch zu den besten Angreifern vom Typ Drache. Zudem kann es in der Meisterliga sehr gute Matches abliefern. Es ist somit ein sehr gutes Pokémon.

Zudem hat es die Besonderheit, dass es die Attacke „Zeitenlärm“ beherrschen kann. Diese stellt auch einen Abenteuereffekt dar, den ihr außerhalb von Kämpfen aktivieren könnt. Für 5.000 Sternenstaub und 5 Dialga-Bonbons könnt ihr den Item-Countdown von Items wie Rauch, Sternenstück und Ähnlichem für 6 Minuten anhalten. Stapelt man den Effekt, kann man seine Items merklich länger verwenden. Gerade beim täglichen Abenteuerrauch nutzen das manche Trainer, um eine bessere Chance auf die Galar-Vögel zu haben.

Wichtig: Es besteht lediglich eine Chance, dass euer neu gefangenen Ur-Dialga Zeitenlärm beherrscht. Es ist nicht bei jedem Fang garantiert.

Hier findet ihr die besten Konter gegen Dialga in der Urform.

Wie stark ist Palkia in der Urform?

Das kann Ur-Palkia: Es gilt Ähnliches wie bei Ur-Dialga: Ur-Palkia ist eines der Top-Pokémon im Spiel und kann sowohl als Raid-Angreifer, als auch in der Kampfliga überzeugen.

Sein Raumschlag ist ebenfalls ein Abenteuereffekt. Mit ihm vergrößert ihr den Fang-Radius um euch herum, sodass ihr deutlich mehr Pokémon auf der Karte sehen könnt. Auch Ur-Palkia ist also ein sehr brauchbares Pokémon, das ihr nicht verpassen solltet.

Wichtig: Auch bei Ur-Palkia besteht lediglich eine Chance, dass euer neu gefangenen Exemplar den Raumschlag beherrscht. Eine Garantie gibt es leider auch hier nicht, man muss sich also auf sein Glück verlassen. Wenn ihr euch Ur-Palkia im Raid stellen wollt: Hier findet ihr die besten Konter gegen Ur-Palkia.