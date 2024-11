Pokémon GO: GO Naturzone weltweit – Alle Infos zum großen Event

Mit der GO Naturzone erhält Pokémon GO sein drittes großes jährliches Event. Und das hat viele interessante Inhalte dabei.

Was ist das für ein Event? Der globale Teil der Naturzone ist ein neues Event, das neben dem GO Fest und der GO Tour das dritte große Ereignis darstellt, welches über ein komplettes Wochenende läuft.

Wann läuft die GO Naturzone? Das Event findet erstmalig am 23. und 24. November 2024, jeweils in der Zeit von 10:00 bis 18:15 Uhr, statt.

Was sind die Highlights? Neben der Rückkehr von 2 legendären Pokémon, wird es eine neue Art von Monstern geben: die mächtigen Pokémon. Dazu kommen der neue Safariball, das Debüt von Riffex sowie dessen Dyna- und Gigadynamaxformen sowie weitere interessante Pokémon und Inhalte.

Wie bei den anderen 2 großen Events werdet ihr auch in Wild Area die Möglichkeit haben, ein Ticket zu erwerben und so noch mehr Inhalte zu erhalten.

Alle starken Pokémon der GO Naturzone

Was für eine neue Art von Pokémon gibt es? In dem Event werden sogenannte „mächtige Pokémon“ eingeführt. Dabei handelt es sich um Monster, die eine höhere Chance auf gute IV-Werte haben sowie eine höhere Chance, als XL- oder XXL-Exemplar zu erscheinen. Dafür ist die Fangchance bei diesen Monstern geringer.

Mächtige Pokémon zur GO Naturzone

Im Event wird es die folgenden mächtigen Pokémon geben, die in der Zeit des Events erscheinen können.

Mächtige Pokémon am Samstag:

Tauboss*

Geowaz*

Garados*

Luxtra*

Cerapendra*

Voltula*

Monargoras*

Aggrostella*

Mächtige Pokémon am Sonntag:

Bisaflor*

Quappo*

Dragoran*

Impergator*

Elevoltek*

Mamutel*

Zapplarang*

Tandrak*

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Legendäre Pokémon zur GO Naturzone – Protos und Urformen

Welche legendären Pokémon kehren zurück? Wenn ihr zur GO Tour 2024 die legendären Pokémon Dialga und Palkia in ihren Urformen verpasst habt, könnt ihr euch über dieses Event freuen. Hier habt ihr erneut die Möglichkeit, die beiden Pokémon zu erhalten.

Ihr könnt die beiden Monster in 5*-Raids finden. Mit etwas Glück könnt ihr auch Exemplare fangen, die die Abenteuereffekte Zeitenlärm und Raumschlag beherrschen.

Darüber hinaus kehren zwei der mächtigsten Pokémon im ganzen Spiel zurück: Proto-Groudon und Proto-Kyogre. Auch diese Pokémon werdet ihr in Raids antreffen können.

Riffex als Star des Dynamax-Features zur GO Naturzone

Welche Pokémon gibt es in Dyna-Kämpfen? In den Dyna-Kämpfen könnt ihr während des Events auf Riffex in seiner Hoch- und Tiefform treffen. Die beiden Varianten des Pokémon könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer Shiny-Form finden. Bereits vorher könnt ihr jetzt Toxel im „Auf ins Abenteuer“-Event antreffen, die Baby-Variante von Riffex.

Gigadynamax-Riffex: Auch die Gigadynamax-Form von Riffex wird im Event vertreten sein. Die ist nochmal deutlich stärker, wird aber auch sehr viel schwieriger zu besiegen und zu fangen sein.

Weitere Pokémon im Event – Habitate und Spawns

Welche Pokémon gibt es im Event noch? Auch in diesem Event wird es wieder einige Raids und Pokémon in der Wildnis geben, denen ihr begegnen könnt. Für die Monster in der Wildnis wird es 2 verschiedene Habitate geben, die stündlich wechseln.

Habitat Elektro-Stunde:

Alola-Kleinstein*

Magnetilo*

Voltobal*

Hisui-Voltobal*

Elektek*

Frizelbliz*

Sheinux*

Elezeba*

Wattzapf*

Zapplardin*

Flunschlik*

Eguana*

Habitat Gift-Stunde:

Bisasam*

Knofensa*

Tentacha*

Webarak*

Paldea-Felino*

Baldorfish*

Hisui-Baldorfish*

Pionskora*

Glibunkel*

Toxiped*

Algitt*

Garstella*

3*-Raids:

Luxtra* (Samstag)

Cerapendra* (Samstag)

Bisaflor* (Sonntag)

Elevoltek* (Sonntag)

4*-Raids:

Riffex (Hochform)*

Riffex (Tiefform)*

Riffex, welche ihr in 4*-Raids fangt, können nicht dynamaximiert werden.

5*-Raids:

Dialga (Urform)*

Palkia (Urform)*

Alle Pokémon, bei denen ihr ein * seht, können mit etwas Glück auch als Shiny gefangen werden.

Weitere Inhalte des Events

Welchen neuen Pokéball gibt es? Während des Events könnt ihr euch über einen neuen Pokéball freuen. Dabei handelt es sich um den sogenannten GO-Safariball. Dieser wird eine erhöhte Fangchance besitzen.

GO-Safaribälle, die ihr nicht verbraucht habt, werden an den beiden Event-Tagen um jeweils 18:15 Uhr aus eurem Inventar verschwinden.

Welche weiteren Boni gibt es im Event? Für alle Trainer wird es während des Events die folgenden Boni geben:

Lockmodule halten 2 Stunden lang

Feldforschungen passend zu den Habitaten

Chance, dass Pokémon aus 4*- und 5*-Raids einen Spezialhintergrund besitzen

Eine Schnappschuss-Überraschungsbegegnung pro Tag

Exklusive Attacken: Wenn ihr die folgenden Pokémon im Event in der Wildnis fangt oder entwickelt, erhalten sie die jeweiligen exklusiven Attacken.

Bisaflor: Flora-Statue

Tauboss: Windstoß

Quappo: Konter

Garados: Nassschweif

Impergator: Aquahaubitze

Luxtra: Psychobeißer

Avatar-Artikel: Ab dem 15. November 2024 könnt ihr euch im Ingame-Shop ein T-Shirt passend zum Event holen.

Inhalte für Ticketinhaber

Die folgenden Inhalte sind nur für Trainer verfügbar, die sich das Ticket für das Event kaufen. Diese könnt ihr im Spiel für 14,99 € erwerben. Außerdem gibt es aktuell im Webstore von Pokémon GO für 12,75 € die Möglichkeit, eine Hyper-Ticketbox mit dem Ticket, einer Brutmaschine und einem Dyna-Partikel-Beutel zu erwerben.

Spezialforschung: Inhaber des Tickets werden eine Spezialforschung erhalten, bei der zwischen Elektro- oder Gift-Pokémon gewählt werden muss.

Boni: Zudem wird es für Besitzer des Tickets die folgenden zusätzlichen Boni geben:

erhöhte Chance auf Shiny-Pokémon

Sammler-Herausforderungen

doppelte Bonbons beim Fangen

halbierte Distanz beim Brüten von Eiern

doppelter Sternenstaub beim Brüten von Eiern

doppelte Erfahrungspunkte beim Ausbrüten

doppelte Bonbons beim Ausbrüten

bis zu 5 Raid-Pässe pro Tag durch das Drehen von Fotoscheiben und Arenen

5.000 zusätzliche Erfahrungspunkte durch Raid-Kämpfe

1 zusätzliches XL-Bonbon nach 4*- und 5*-Raids

6 Spezialtausche pro Tag

weniger Sternenstaub fürs Tauschen

3 Schnappschuss-Überraschungen pro Tag

Befristete Forschung: Wenn ihr das Ticket bis zum 22. Oktober erwerbt, dann erhaltet ihr eine befristete Forschung. In dieser bekommt ihr die Toxel-Maske für euren Avatar.

Bis das Event Wild Area im November startet, sind noch ein paar Tage hin. Doch auch abseits der Naturzone stehen in diesem Monat so einige Termine im Kalender, die spannend werden dürften. Eine Übersicht dazu findet ihr hier: Alle Events im November 2024 in Pokémon GO.