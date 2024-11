Pokémon GO bringt „mächtige Pokémon“ und jetzt ist klar, was das ist

Die „mächtigen Pokémon“ werden ein wichtiges Feature der GO Naturzone in Pokémon GO. Nun gibt es dazu neue Informationen.

Was sind mächtige Pokémon? Es handelt sich dabei um besonders starke Pokémon, die im Laufe der GO Naturzone erscheinen werden. Dieses Event läuft weltweit am 23. und 24. November 2024.

Bereits bekannt war, dass diese Pokémon:

Eine höhere Wahrscheinlichkeit auf starke Werte haben.

Und wahrscheinlicher XL- oder XXL-Monster sind.

Zudem gab Niantic bereits bekannt, dass sie drei Ausrufezeichen anstatt der WP anzeigen, wenn ihr ihnen begegnet, sowie dass sie eine geringere Fangchance als reguläre Pokémon haben. Eine bessere Wahrscheinlichkeit auf einen Fang soll es derweil mit dem neuen GO Safariball geben.

Das waren die bisher angekündigten Infos. Jetzt hat aber in Japan bereits die lokale Variante des Naturzonen-Events stattgefunden. Deshalb teilen Trainer mittlerweile weitere Details rund um die mächtigen Pokémon.

Neue Details zu mächtigen Pokémon bekannt

Das fanden Trainer raus: Auf Reddit und anderen sozialen Medien wie X.com teilten einige Trainer, die an dem Event teilgenommen haben, ihre Eindrücke zu den mächtigen Pokémon.

So berichten einige, dass die geringe Fangchance mit normalen Pokébällen sogar sehr gering ist, und dass die Monster vor allem eine hohe Fluchtrate haben, wenn es nicht klappt – fast schon vergleichbar mit den legendären Galar-Vögeln im Abenteuerrauch. Auf der anderen Seite würden die Safaribälle gut funktionieren, um sie zu schnappen.

Zudem scheinen die mächtigen Pokémon sehr gute Werte zu haben. Pokémon GO Hub etwa nennt eine Verteilung von 12/12/12 als Mindestwert (via X.com). Somit würde man immer ein 3-Sterne-Pokémon bekommen, und die Chance auf ein 4-Sterne-Pokémon wäre auch nicht schlecht. Sie sollen sich außerdem immer im Level-Bereich von 40 bis 50 bewegen. Es lohnt sich also, sie zu schnappen.

Einige Trainer zeigen sogar WP-Werte, die über diesem Level liegen würden, wie etwa hier auf reddit. Ob das so gedacht ist, oder es sich möglicherweise um einen Fehler handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wie wird das beim globalen Event aussehen? Dank des lokalen Events gibt es nun eine genauere Idee davon, was die mächtigen Pokémon ausmacht. Beim globalen Event dürfte das ebenso umgesetzt werden. Zudem erscheinen dort dann auch Riffex in Raids, Dynamax-Riffex in Dyna-Kämpfen und auch Gigadynamax-Riffex könnt ihr herausfordern. Dazu kommen die Proto-Formen von Groudon und Kyogre sowie die Urformen von Dialga und Palkia. Letztere sind auch jetzt schon unterwegs – wegen des Events „Auf ins Abenteuer“.