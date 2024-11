Pokémon GO Naturzone: Mit Ticket oder ohne? Alle Unterschiede

Morgen startet die Pokémon GO Naturzone 2024. Da gibt es ein Ticket, das verschiedene Boni bringt, doch man kann auch ohne spielen. Wir zeigen euch alle Unterschiede.

Was ist das für ein Event? Die GO Naturzone ist das dritte Großevent in diesem Jahr nach dem GO Fest und der GO Tour. Es ist eine neue Art von Event, das nun im Herbst stattfindet. Es läuft am 23. und 24. November 2024 global. Alle Infos zur globalen Naturzone findet ihr hier.

Muss ich ein Ticket kaufen? Es gibt beim Event Inhalte, die von allen Spielern ohne Ticket genutzt werden können. Dazu gehören auch einige der spannendsten Inhalte. Das Ticket bringt Boni, die das Event ergänzen.

Die Unterschiede zeigen wir euch in diesem Artikel.

Was kostet ein Ticket zur GO Naturzone? Das Ticket im In-Game-Shop kostet 14,99 Euro und nennt sich „Ticket: Pokémon GO-Naturzone – Global“. Es gilt für den kompletten Eventzeitraum vom 23. bis 24. November.

Was steckt ohne Ticket in der Pokémon GO Naturzone 2024?

Ohne Ticket: Die folgenden Inhalte könnt ihr auch nutzen, wenn ihr kein Ticket für das Event kauft.

Die neuen „mächtigen“ Pokémon erscheinen. Das sind besonders starke Exemplare wilder Pokémon. Die könnt ihr auch fangen.

Proto-Groudon und Proto-Kyogre können in Raids gefangen werden

Dialga und Palkia in der Urform können in Raids gefangen werden

Ihr könnt mit Glück spezielle Hintergründe bei Dyna-Kämpfen gegen Riffex, Proto-Raids, oder Raids der Stufen 4 und 5 erhalten.

Riffex erscheint erstmals in Raids und Dynamax-Kämpfen.

Gigadynamax-Riffex kann herausgefordert werden.

Alle anderen Raid-Bosse des Events können ebenfalls von allen Spielern herausgefordert werden.

Es gibt zwei wechselnde Habitate – die Elektro- und die Giftstunde. Die rotiert stündlich und bringt verschiedene wilde Pokémon.

Der neue Safariball erscheint in Pokémon GO mit erhöhter Fangchance. Den Ball könnt ihr aber immer nur bis 18:15 Uhr an den beiden Event-Tagen nutzen. Danach verfallen die Safaribälle in eurer Sammlung.

Relaxo mit Nietenjacke gibt sein Debüt.

Toxel kann aus 10-km-Eiern schlüpfen.

Es gibt kein Fern-Raid-Limit. Das ist nützlich, da es gerade auch noch eine Verbesserung der Fern-Raids gibt – aber nur noch bis Ende des Events.

Dyna-Partikel-Tageslimit wird auf 1.600 erhöht.

Lockmodule halten 2 Stunden lang.

Eine Überraschung bei Schnappschüssen pro Tag.

Feldforschungen, die zu den Habitaten passen.

Exklusive Attacken beim Fangen oder Entwickeln: Bisaflor mit Flora-Statue Tauboss mit Windstoß Quappo mit Konter Garados mit Nassschweif Impergator mit Aquahaubitze Luxtra mit Psychobeißer



Was bringt das Ticket zur Pokémon GO Naturzone 2024?

Mit Ticket: Die folgenden Boni gibt es nur, wenn ihr das Ticket für 14,99 Euro kauft.

Eine erhöhte Chance auf bestimmte Shiny-Pokémon.

Besondere Spezialforschung, die euch eine Pfad-Wahl zwischen dem Elektro- und Gift-Pfad ermöglicht. Das beeinflusst die Spezialforschung. Elektro: Bringt Star-Pikachu, Dynamax-Riffex in der Hoch-Form, Elektro-Experte-Medaille bei Abschluss Gift: Bringt Rocker-Pikachu, Dynamax-Riffex in der Tief-Form und die Medaille Gift-Genie bei Abschluss

Nach Abschluss der Forschung erhält man zwischen dem 25. und 29. November zudem weitere Boni. Tägliche befristete Forschung, die u.a. ein Glücks-Ei, Sternenstaub und Sonderbonbons bringt Doppelter Schaden eurer Gift- oder Elektro-Attacken in Raids, Arena- und Rocket-Kämpfen, je nach gewählter Forschung Häufigere Rocket-Ballons

Eine Pose zur GO Naturzone steckt in der Spezialforschung

Jede Stunde eine befristete Forschung, die GO Safaribälle bringt

Mehr Dynapartikel bei Kraftquellen

Dyna-Partikel-Tageslimit wird auf 3.200 erhöht

Sammlerherausforderungen für Rocker- oder Star-Pikachu

Doppelte Fang-Bonbons

Halbe Brüt-Distanz bei Eiern im Eventzeitraum

Doppelter Schlüpf-Sternenstaub, -EP und -Bonbons

Bis zu 5 Raid-Pässe am Tag durch Drehen von Arena-Scheiben

5.000 Extra-EP nach gewonnenen Raids

1 Extra-XL-Bonbon bei Raids der Stufe 4 und 5

Bis zu sechs Spezialtausche am Tag

Verringerte Sternenstaubkosten beim Tauschen

Drei Überraschungen pro Tag bei Schnappschüssen

Damit habt ihr eine Übersicht der Inhalte mit und ohne Ticket. Die GO Naturzone fungiert fast schon als Abschluss der aktuell laufenden Season – tatsächlich gibt es aber noch ein Event, das den Endpunkt von „Dyna-Maximum“ setzt. Dieses nennt sich Dyna-Maximum-Finale, und es bringt gleich drei Shinys und neue Monster mit. Wir zeigen euch hier alle Infos zum Finale der Season in Pokémon GO.