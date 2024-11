Pokémon GO: Riffex Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Ihr wollt in Pokémon GO Riffex herausfordern? Wir zeigen euch die besten Konter, um das Pokémon in Raids optimal zu bekämpfen.

Was ist Riffex für ein Pokémon? Riffex ist ein Pokémon aus der 8. Generation. Es besitzt die Typen Elektro und Gift und kann in einer von 2 Formen auftreten: in seiner Hoch- und seiner Tief-Form. Die Typen von Riffex sind in beiden Formen identisch.

Wann kommt Riffex? Ihr könnt Riffex in seinen beiden Formen im weltweiten Naturzone-Event am 23. und 24. November 2024 in 4*-Raids herausfordern.

Wir zeigen euch, welche Pokémon die besten Konter gegen Riffex sind und erklären euch außerdem, gegen welche Typen das Monster eine Schwäche besitzt (Typ-Effektivität).

Riffex besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Wüstenorkan Crypto-Stalobor mit Lehmschelle und Brandsand Crypto-Mamutel mit Lehmschelle und Pferdestärke Crypto-Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Crypto-Golgantes mit Lehmschelle und Erdkräfte Mega-Sumpex mit Lehmschuss und Erdbeben Crypto-Rizeros mit Lehmschelle und Erdbeben Stalobor mit Lehmschelle und Brandsand Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Hippoterus mit Sandwirbel und Brandsand Crypto-Donphan mit Lehmschelle und Erdbeben Mamutel mit Lehmschelle und Pferdestärke Crypto-Geowaz mit Lehmschelle und Erdbeben Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben Crypto-Libelldra mit Sandwirbel und Erdkräfte

Schwächen von Riffex: Riffes besitzt die Typen Elektro und Gift. Dadurch besitzt es eine doppelte Schwäche gegen Angriffe vom Typ Boden, auf die ihr für den Kampf zurückgreifen solltet.

Zudem besitzt es eine einfache Schwäche gegen Angriffe vom Typ Psycho.

Gibt es Riffex als Shiny? Ja. Habt ihr etwas Glück, könnt ihr nach dem erfolgreichen Kampf auch auf die Shiny-Variante von Riffex treffen und fangen. Dies gilt sowohl für seine Hoch- als auch für seine Tief-Form.

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr starke Konter-Pokémon dabei habt, die auch noch ein hohes Level aufweisen, dann könnt ihr den Kampf bereits mit 2 Trainern erfolgreich absolvieren. Andernfalls solltet ihr mehr Trainer mitnehmen.

Ihr könnt euer Team bereits vor dem eigentlichen Raid zusammenstellen. Dies spart euch bei jedem einzelnen Raid in der Lobby Zeit und garantiert, dass ihr mit eurem besten Setup in den Kampf zieht, welches ihr zusammengestellt habt. Wie das geht, erfahrt ihr bei den Tipps zum Organisieren von Raid-Teams.