Pokémon GO macht Raids mit einer Änderung viel besser, sagt jetzt: Ist nur ein Test

In Pokémon GO feierten viele Trainer die Fern-Raid-Änderung. Doch nun sieht es aus, als wäre sie nicht für immer.

Das ist die Änderung: Vor kurzem entdeckten Trainer, dass sie plötzlich ihren Freunden über Fern-Raids beitreten konnten, ohne eine Einladung zu brauchen. Denn man konnte jetzt einfach in der Freundesliste sehen, ob jemand gerade einen Raid macht – und sich dem dann einfach anschließen, solange der Trainer diese Option nicht deaktiviert hatte.

Darüber hinaus können Trainer gerade auch Freunde zu Fern-Raids einladen, wenn sie selbst nur über einen Fern-Raid in der Lobby sind. Das war zuvor ebenfalls nicht möglich und nur Trainer, die vor Ort waren, konnten Spieler einladen.

Das bedeutet effektiv: Raid-Lobbys lassen sich gerade sehr viel einfacher aus der Ferne füllen, wodurch schwierige Raid-Bosse leichter zu besiegen sind. Denn so hat man mehr Möglichkeiten, viele Trainer in die Lobby zu bekommen.

Die Änderung wurde von vielen Trainern gefeiert. Doch nun stellt sich heraus, dass sie zumindest vorerst nicht permanent gedacht ist.

Testphase der Raid-Erweiterung in Pokémon GO läuft nur kurz

Das sagt Niantic: Niantic veröffentlichte einen Blog-Post, in dem das Feature nochmal genauer erklärt wird. Dort heißt es aber auch eindeutig:

Diese Funktion ist derzeit als zeitlich begrenzter Test verfügbar und bleibt bis zum Ende von Pokémon GO Wild Area: Global am Sonntag, dem 24. November, live. Niantic über niantic.helpshift.com

Bei dem Event handelt es sich um die große GO Naturzone, die am Wochenende läuft. Es ist also davon auszugehen, dass die Raid-Änderung am kommenden Montag wieder zurückgenommen wird – zumindest vorerst.

Wie reagiert die Community? In den ersten Reaktionen, etwa im Subreddit zu Pokémon GO „TheSilphRoad“, reagieren Trainer eher enttäuscht (via reddit). Sie halten die Änderung für eine der besten der letzten Jahre und würden das Raid-Feature gerne behalten.

Gibt es schon Infos für danach? Nein, bisher ist nur offiziell bekannt, dass der Test endet. Ob und wann das Feature danach zurückkehrt, ist derzeit völlig offen. Dementsprechend bleibt Trainern erstmal nur zu hoffen, dass der Test positiv ausfällt und die Raid-Erweiterung wieder zurückkehrt.

Zumindest jetzt am Wochenende kann man das Feature aber gut gebrauchen, schließlich laufen bei der GO Naturzone einige Raids, die man vielleicht abschließen möchte. Alle Infos zum Event und was am Wochenende bei der GO Naturzone passiert, findet ihr hier.