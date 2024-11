Pokémon GO: Toxel und Riffex – Alle 5 „Formen“ der Naturzone im Vergleich

In der Pokémon GO Naturzone findet ihr einige Versionen von Riffex und Toxel. Wie unterscheiden die sich?

Was ist gerade los in Pokémon GO? Die große GO Naturzone läuft und bringt jede Menge Pokémon mit. Dazu gehören auch Toxel und Riffex.

Toxel und Riffex sind die aktuell einzigen Pokémon, die die Typenkombination Gift und Elektro mitbringen. Sie stammen beide aus der achten Spielgeneration, also den Spielen Schwert und Schild.

In Pokémon GO sind sie nun auch unterwegs und bilden eines der Hauptfeatures der Pokémon GO Naturzone. Dort kann man aber gleich mehrere Varianten von Riffex finden – wir zeigen euch hier die wichtigsten Unterschiede.

Toxel in Pokémon GO

Was macht Toxel aus? Toxel ist die Baby-Form von Riffex. Es kann sich also zu Riffex weiterentwickeln – entweder in die Hoch- oder in die Tiefform.

Wie fange ich Toxel in Pokémon GO? Toxel kann man nur ausbrüten. Es steckt mit einigen anderen Pokémon in den 10-km-Eiern, die man aktuell in der GO Naturzone sammeln kann. Allerdings ist es offenbar sehr selten. Man braucht also eine Menge Glück, um es zu bekommen.

Was kann Toxel? Toxel ist kein starker Kämpfer und zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass es sich zu Riffex weiterentwickeln kann. Welche Form Riffex dabei annimmt, ist in Pokémon GO zufällig. Dieses Riffex kann dann allerdings keine Dynamaximierung durchführen. Da die Entwicklung ganze 400 Bonbons kostet, lohnt es sich allerdings, sich Riffex lieber aus Raids oder einem Dynamax-Kampf zu holen.

Das normale Riffex: Hochform und Tiefform in Pokémon GO

Riffex in der Hoch- und Tiefform

Was macht Riffex aus? Riffex ist die Weiterentwicklung von Toxel und bringt zwei Formen mit: Die Hochform und die Tiefform.

In den Hauptspielen unterschieden sich diese Formen nicht nur im Aussehen, sondern auch durch ihr „Wesen“. Das Wesen des Toxel, das sich weiterentwickelt, bestimmt, welche Form Riffex annimmt.

Wie unterscheiden sich die Hochform und Tiefform in Pokémon GO? Tatsächlich nur optisch, da es das Wesen-Feature in Pokémon GO derzeit nicht gibt.

Was kann Riffex als Angreifer? In der PvP-Liga ist Riffex eher weniger nützlich, da es nicht viel aushält, und auch als Raid-Angreifer überzeugt es nicht wirklich. Da gibt es stärkere Angreifer in Pokémon GO.

In Dynamax-Kämpfen hingegen ist es eine gute Option und könnte als Elektro-Angreifer wichtig werden.

Riffex aus Raids oder Riffex aus Dynamax-Kämpfen – was ist der Unterschied?

Riffex in Raids und Dyna-Kämpfen

Das ist der Unterschied: Hier ist der entscheidende Unterschied, dass sich Riffex aus Dynamax-Kämpfen selbst auch dynamaximieren kann. Wenn ihr ein Riffex aus einem Raid fangt, bringt es diese Fähigkeit nicht mit.

Ansonsten gleichen sich die beiden Varianten allerdings.

Bei beiden Varianten habt ihr während der Naturzone die Chance auf einen speziellen Hintergrund, wenn ihr Glück habt. Und beide sind deutlich einfacher zu bekommen, als Gigadynamax-Riffex.

Hier sind die besten Konter gegen Riffex in Raids.

Gigadynamax-Riffex aus Gigadynamax-Kämpfen

Gigadynamax Riffex

Das macht Gigadynamax-Riffex aus: Gigadynamax-Riffex erhaltet ihr nur aus Gigadynamax-Kämpfen, die sehr schwer zu schaffen sind. Besiegt ihr den Boss, erhaltet ihr ein Riffex, das selbst die Gigadynamax-Form verwenden kann. Normale Riffex aus Dyna-Kämpfen können das nicht.

Der große Unterschied ist die Spezialattacke Giga-Voltschlag, die exklusiv für Gigadynamax-Riffex ist und viel Schaden anrichtet.

Wollt ihr also einen mächtigen Dynamax-Angreifer, ist dieses Riffex eine noch bessere Wahl, als das normale Dynamax-Riffex – egal, ob Hoch- oder Tiefform. Allerdings ist Gigadynamax-Riffex extrem schwierig zu knacken und ihr braucht jede Menge Mitspieler, um den Kampf überhaupt zu meistern. Unsere Tipps zum Kampf gegen Gigadynamax-Riffex findet ihr hier.