Pokémon GO: Gigadynamax Riffex Konter – So besiegt ihr den starken Boss

Gigadynamax Riffex erscheint in Pokémon GO während der GO Naturzone. Wie besiegt man dieses starke Pokémon?

In Pokémon GO läuft die große GO Naturzone. Im Rahmen dieses Events trefft ihr nun auch auf einen neuen Gigadynamax-Boss: Gigadynamax-Riffex.

Gigadynamax-Bosse sind die aktuell schwierigsten Herausforderungen, die man in Pokémon GO herausfordern kann. Deshalb solltet ihr gut vorbereitet in den Kampf gehen, wenn ihr es versuchen wollt.

Wir fassen hier die wichtigsten Tipps zum Kampf gegen Gigadynamax-Riffex zusammen.

Wie besiegt man Gigadynamax Riffex? Tipps für den Kampf

Typ-Schwäche von Gigadynamax-Riffex: Gegen Attacken vom Typ Boden ist Gigadynamax-Riffex extrem schwach. Gegen Attacken vom Typ Pyscho hat es ebenfalls eine Schwäche, allerdings weniger, als gegen Boden.

Beste Konter gegen Gigadynamax-Riffex: Vor allem zwei Dynamax-Pokémon stechen aufgrund der Typenschwäche hier heraus.

Dynamax-Stalobor, mit einer Boden-Attacke

Dynamax-Metagross, mit einer Psycho-Attacke

Welchen Typ eure Dynamax-Attacke hat, wird durch die Sofort-Attacke eures Pokémon bestimmt. Sorgt mir einer TM also für eine entsprechende Typenverteilung.

Wie viele Trainer brauche ich für Gigadynamax-Riffex? Grundsätzlich nannte Niantic als nötige Trainermenge 10 bis 40 Trainer für Gigadynamax-Kämpfe.

Aktuell sieht es aus, als würde es auch mit etwas weniger gehen. Rechnet aktuell aber damit, dass ihr es unter 9 Trainern kaum schaffen werdet, Gigadynamax-Riffex zu besiegen – und dann braucht ihr sehr gute Pokémon und eine gute Taktik. Ab 15 bis 20 Trainern wird es einfacher, und je mehr Trainer ihr habt, desto leichter wird es.

Kann ich aus der Ferne kämpfen? Nein, der Gigadynamax-Kampf gegen Riffex kann nur vor Ort bestritten werden. Dementsprechend wird es auch schwieriger, die nötigen Trainer zusammenzubekommen. Versucht es also vor allem an Orten in eurer Gegend, wo sich viele Trainer tummeln, wenn es die bei euch gibt. Alternativ ist eine gute Absprache nötig.

Nicht nur attackieren: Im Gegensatz zu Raids habt ihr hier nicht nur den Angriff, sondern auch die Optionen Dyna-Wall und Dyna-Kampfgeist zur Verfügung. Damit schützt und heilt ihr die Pokémon innerhalb eurer Gruppe. Nutzt diese Optionen ebenfalls, da Gigadynamax-Riffex euch sonst mit starken Attacken treffen kann.

Andere Optionen auf Riffex: Gigadynamax-Riffex ist zu stark? Ihr habt trotzdem die Chance, ein Riffex zu bekommen. Entwickelt entweder das Baby-Pokémon Toxel weiter, oder fangt Riffex im Raid oder in normalen Dyna-Kämpfen. Bedenkt allerdings, dass Riffex dann keine Option auf die Gigadynamax-Form hat. Die besten Konter gegen das normale Riffex in Raids findet ihr hier.