Pokémon GO Naturzone 2024 startet morgen: So nutzt ihr das Event richtig

Die Pokémon GO Naturzone läuft am Wochenende. Wir haben 9 Tipps zum Event, was sich besonders lohnt und wie ihr euch auf das Event vorbereitet.

Wann läuft das Event? Die GO Naturzone startet am 23. November um 10:00 Uhr. Der erste Event-Tag endet um 18:15 Uhr. Tag 2 läuft dann am Sonntag, zu denselben Uhrzeiten.

Ihr habt also an beiden Tagen etwas mehr als 8 Stunden Zeit, um das Event voll auszukosten.

Worauf sollte ich in der Naturzone achten? Es gibt einige Highlights und verschiedene Boni im Laufe des Events, die ihr ausnutzen könnt. In diesem Artikel zeigen wir euch die wichtigsten Punkte und geben Tipps zum Event.

9 Tipps zur Pokémon GO Naturzone 2024

In dieser Liste findet ihr verschiedene Tipps, welche Pokémon sich beim Event lohnen, welche ihr besonders beachten solltet und wie ihr die starken Gegner des Events besiegt.

Mögliche Shinys haben wir mit Sternchen* markiert.

Fangt die Highlight-Pokémon – hier sind die Konter

Die stärksten Pokémon des Events sind die Monster in den Proto-Raids, in den Stufe-5-Raids sowie Riffex* in der Dynamax- und Gigadynamax-Form. In den Konterlisten könnt ihr nachschauen, welche Monster ihr vorbereiten solltet.

Proto-Groudon* ist einer der Top-Angreifer im Spiel. Hier sind die Konter gegen Proto-Groudon.

Proto-Kyogre* ist ebenso wie Groudon ein absolutes Top-Pokémon im Spiel. Hier sind die Konter gegen Proto-Kyogre.

Ur-Dialga* kämpft stark und kann mit dem Abenteuereffekt „Zeitenlärm“ den Item-Timer außerhalb von Kämpfen für 6 Minuten anhalten. Hier sind die Konter gegen Ur-Dialga.

Ur-Palkia* ist ebenfalls sehr mächtig und kann mit dem Abenteuereffekt „Raumschlag“ den Spawn-Radius um euch herum erhöhen. Hier sind die Konter gegen Ur-Palkia.

Wichtig: Sowohl bei Ur-Palkia als auch Ur-Dialga besteht lediglich die Chance, dass es die Abenteuereffekt-Attacke beherrscht, keine Garantie.

Riffex in Raids: Ihr könnt Riffex* in der Hoch- und Tiefform in Raids fangen. Hier sind die Konter gegen Riffex.

Riffex in Dynamax- und Gigadynamax-Kämpfen: Um Riffex als Dynamax- oder Gigadynamax-Monster zu besiegen, braucht ihr selbst Dynamax-Pokémon. Der beste Konter, den ihr hier auffahren könnt, ist Dynamax-Stalobor. Das konnte man in den letzten Wochen fangen.

Seid bereit, dass gerade Gigadynamax-Riffex verdammt schwer zu schlagen sein wird. Hier braucht es sicherlich größere Trainergruppen, um einen Sieg einzufahren.

Also, Tipp: Bereitet Dynamax-Stalobor vor, um einen starken Konter gegen Riffex zu haben.

Sollte ich ein Ticket für die GO Naturzone kaufen?

Das Ticket zur GO Naturzone kostet im In-Game-Shop 14,99 Euro. Dieses Ticket bringt einige Boni, unter anderem eine erhöhte Shiny-Rate, eine Spezialforschung zum Event und einiges mehr. Aber: Grundsätzlich gibt es auch viele Inhalte, wie die oben genannten Top-Pokémon, die ohne Ticket genutzt werden können.

Ihr solltet also genau überlegen, ob ihr das Ticket braucht. Eine Übersicht aller Inhalte der GO Naturzone mit Ticket und ohne Ticket findet ihr hier.

Achtet auf die Dynamax-Partikel

Das Event hebt zwar das Tageslimit auf 1.600 Dynamax-Partikel an (mit Ticket sogar 3.200), dennoch solltet ihr genau schauen, dass ihr keine Partikel für Dyna-Kämpfe verschwendet, die ihr nicht unbedingt braucht. Wenn ihr euch auf Riffex oder Gigadynamax-Riffex konzentrieren wollt, solltet ihr eure Partikel auch nur dort einsetzen.

Gleichzeitig solltet ihr an allen Kraftquellen Partikel sammeln, an denen ihr vorbeikommt, damit euch keine fehlen, wenn ihr einen Kampf starten wollt.

Nutzt die aktuelle Fern-Raid-Verbesserung

Derzeit läuft ein Test, der es ermöglicht, einfach über die Freundesliste Trainern beizutreten, die gerade einen Raid bestreiten. Außerdem können auch über Fern-Raid eingestiegene Trainer weitere Spieler über Fern-Raids einladen. Das ist noch während der ganzen Naturzone möglich. Sollten euch also Mitspieler in der Nähe fehlen, ist das eine Möglichkeit, an die Raid-Monster zu kommen. Ein Fern-Raid-Limit gibt es während des Events nicht.

Fangt die mächtigen Pokémon

Zur GO Naturzone wird es neue, sogenannte „mächtige“ Pokémon geben. Diese Monster erscheinen in der Wildnis, sind besonders stark und haben eine erhöhte Chance, ein XL- oder XXL-Pokémon zu sein. Genaue Infos zu den mächtigen Pokémon haben wir hier für euch.

Wichtig: Die Monster haben wohl eine sehr geringe Fang- und eine hohe Flucht-Rate. Der neue GO-Safariball soll helfen, sie zu fangen. Hebt euch den also am besten für die mächtigen Pokémon auf und nutzt Beeren, um sie einfacher fangen zu können.

Achtet während des Events auf die folgenden Pokémon. Sie können als mächtige Pokémon erscheinen:

Mächtige Pokémon am Samstag: Tauboss* Geowaz* Garados* Luxtra* Cerapendra* Voltula* Monargoras* Aggrostella*

Mächtige Pokémon am Sonntag: Bisaflor* Quappo* Dragoran* Impergator* Elevoltek* Mamutel* Zapplarang* Tandrak*



Nutzt eure GO Safaribälle rechtzeitig in der Naturzone

Der neue GO Safariball kann während des Events freigeschaltet werden. Ihr könnt mehrere davon in eurem Inventar haben, aber Vorsicht: An beiden Tagen um 18:15 Uhr verfallen alle ungenutzten Safaribälle, die ihr noch im Inventar habt. Nutzt sie also, bevor es zu spät ist.

Bedenkt: Nach aktuellem Stand können Pokémon, die ihr im GO Safariball fangt, nicht zu Pokémon Home gesendet werden.

Versucht, die Galar-Vögel zu bekommen

Bei der lokalen Varianten des Events im japanischen Fukuoka berichteten Trainer, dass sich die Safaribälle auch gut eignen, um die seltenen Galar-Vögel zu fangen. Ihr könntet also während der Naturzone euer Glück versuchen und den täglichen Abenteuerrauch nutzen, um möglicherweise eine Chance auf die Vögel zu bekommen.

Bereitet Entwicklungs-Pokémon für Spezialattacken vor

Im Rahmen des Events gibt es mehrere Pokémon, die beim Fangen oder Entwickeln spezielle Attacken beherrschen können. Wenn ihr sie haben wollt und schon entsprechende Kandidaten in der Sammlung besitzt, bereitet diese vor, beispielsweise indem ihr sie markiert.

Exklusive Attacken gibt es am Wochenende folgende:

Bisaflor: Flora-Statue

Tauboss: Windstoß

Quappo: Konter

Garados: Nassschweif

Impergator: Aquahaubitze

Luxtra: Psychobeißer

Klassische Event-Vorbereitung gilt auch in der Naturzone

Zu guter Letzt gelten dieselben Tipps, wie auch bei Community Days:

Sortiert eure Sammlung durch und schafft Platz für neue Pokémon

Bereitet ausreichend Bälle vor

Entwickelt Mega-Pokémon für die Typen, bei denen ihr besonders viele Bonbons abstauben wollt

Sorgt dafür, dass eure Ei-Brutmaschine leer ist und ihr Platz für neue Event-Eier habt

Nutzt die Schnappschuss-Überraschungen an beiden Tagen

Schließt die Sammlerherausforderungen rechtzeitig ab

Wir drücken die Daumen, dass ihr jede Menge seltene Pokémon fangt! Ihr habt auch noch Tipps? Dann teilt sie mit uns in den Kommentaren!