Event in Pokémon GO bringt euch bald ein neues Pokémon und jede Menge Shinys

Erneut wurde ein neues Event in Pokémon GO angekündigt. Neben einem Debüt könnt ihr auch jede Menge Shinys und ebenfalls neue, kostümierte Monster fangen.

Was ist das für ein Event? Für Pokémon GO wurde das „Kronen-Clash“-Event angekündigt. Es wird am Samstag, dem 10. Mai 2025 um 10:00 Uhr starten und bis Sonntag, dem 18. Mai 2025 um 20:00 Uhr laufen.

In diesem Event werdet ihr vor allem Monster finden, die zum Thema Krone passen. Dabei wird auch ein Pokémon dabei sein, welches ihr erstmalig in Pokémon GO erhalten könnt.

Kronen-Clash – Alle Inhalte des Events

Welches Pokémon feiert sein Debüt? Mit Beginn des Events könnt ihr erstmalig Caesurio entwickeln und Gladimperio erhalten. Caesurio erhaltet ihr, indem ihr Gladiantri entwickelt. Wollt ihr Gladimperio erhalten, dann müsst ihr 15 Unlicht- oder Stahl-Pokémon in Raids mit Caesurio als Kumpel-Pokémon besiegen.

Anschließend könnt ihr Caesurio zu Gladimperio erhalten. Ihr müsst die Raids dabei nicht mit Caesurio schaffen. Es reicht, das Monster als Kumpel dabeizuhaben und währenddessen die Raids zu absolvieren.

Welche neuen kostümierten Pokémon gibt es? Im Event könnt ihr außerdem erstmalig Nidoqueen mit Krone sowie Nidoking mit Krone erhalten. Beide Monster können obendrein nicht nur als Shiny erscheinen, sondern besitzen sogar eine erhöhte Chance darauf.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events sind die folgenden Boni im Spiel aktiv:

erhöhte Shiny-Chance bei Nidoqueen mit Krone, Nidoking mit Krone, Flegmon, Wadribie sowie Leufeo

doppelte Erfahrungspunkte beim Entwickeln von Pokémon

ihr könnt einen King-Stein erhalten, wenn ihr Flegmon fangt

Welche Monster gibt es in der Wildnis? Pokémon, die ihr in der Wildnis antreffen könnt, sind im Event ebenfalls angepasst. Ihr könnt die folgenden Exemplare hier finden und fangen:

Flegmon*

Bummelz*

Plinfa*

Wadribie*

Serpifeu*

Leufeo*

Gladiantri* (seltener)

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch in ihren Shiny-Varianten gefunden werden.

Welche Pokémon gibt es in Raids? Wollt ihr euch im Event auf Raids stürzen, dann könnt ihr hier die folgenden Pokémon finden und herausfordern:

1-Sterne-Raids:

Sniebel*

Klikk*

Gladiantri*

3-Sterne-Raids:

Nidoqueen mit Krone*

Nidoking mit Krone*

Die mit einem * markierten Pokémon könnt ihr auch in ihren schillernden Formen erhalten.

Weitere Inhalte des Events: Im Event warten außerdem auch wieder besondere Feldforschungen, eine Sammler-Herausforderung sowie PokéStop-Showcases auf euch.

Auch im aktuellen Monat gibt es noch einige Events, die im Spiel auf euch warten und die euch unterschiedliche Inhalte mitbringen. Wenn ihr wissen wollt, welche genau das sind und wann sie stattfinden, dann erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO mehr dazu.