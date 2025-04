Am Wochenende könnt ihr Drapfel und Schlapfel in Pokémon GO einfacher entwickeln – So geht’s

Seit kurzem habt ihr die Möglichkeit, in Pokémon GO Drapfel und Schlapfel zu entwickeln. Wir zeigen euch, was ihr dabei beachten müsst.

Noch bis Dienstag, dem 29. April 2025 um 20:00 Uhr läuft in Pokémon GO das Süße Entdeckungen -Event. Neben verschiedenen Monstern und Boni hat das Event auch eine Neuerung gebracht, die auch nach dem Event aktiv bleibt: das Debüt von Knapfel.

Das verrückte Apfel-Monster besitzt nicht nur eine, sondern gleich 2 Entwicklungen. Wie genau ihr diese erhaltet, haben wir uns für euch angesehen.

Drapfel und Schlapfel entwickeln

Was benötige ich für die Entwicklung? Seit dem Start des Events könnt ihr auf der Karte Äpfel finden. Klickt ihr diese an, könnt ihr dabei entweder eine Pokémon-Begegnung, bei der es sich auch um Knapfel handeln kann, einen süßen Apfel oder einen sauren Apfel erhalten.

Um ein Knapfel zu Drapfel zu entwickeln, benötigt ihr 200 Knapfel-Bonbons sowie 20 saure Äpfel.

Wollt ihr hingegen ein Knapfel erhalten, so benötigt ihr ebenfalls 200 Knapfel-Bonbons und zusätzlich 20 süße Äpfel.

Wenn ihr Knapfel in beide Formen entwickeln wollt, benötigt ihr also insgesamt 400 Knapfel-Bonbons sowie 20 süße und 20 saure Äpfel.

Gibt es die Pokémon als Shiny? Nein, aktuell sind Knapfel und seine Entwicklungen noch nicht als Shiny in Pokémon GO verfügbar.

Schnellere Entwicklungen dank Moos-Lockmodul

Wie kann ich die Entwicklungen schneller durchführen? Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, wenn ihr beide Entwicklungen erhalten wollt, dass ihr alle Äpfel, die ihr auf der Karte seht, anklickt. Zusätzlich solltet ihr bei allen Begegnungen mit Knapfel auf Sananabeeren zurückgreifen, um die Anzahl der Bonbons, die ihr beim Fang erhaltet, zu erhöhen.

Die Äpfel auf der Karte erscheinen zudem in der Nähe von Moos-Lockmodulen häufiger. Ihr solltet diese einsetzen, wenn ihr noch mehr Äpfel erhalten wollt und somit eure Chance auf Knapfel-Begegnungen und die beiden Apfel-Arten steigern wollt.

Warum lohnt sich das Wochenende? Moos-Lockmodule solltet ihr vor allem bei Events einsetzen, bei denen die Dauer von Lockmodulen erhöht ist. Dies ist beispielsweise bei Community Days der Fall. Der nächste C-Day findet am Sonntag, dem 27. April 2025 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Aktiviert ihr hier ein Moos-Lockmodul, dann wirkt das Modul für ganze 3 Stunden und kann euch einige zusätzliche Äpfel einbringen, wodurch ihr schneller an die notwendigen Bonbons und Äpfel gelangen könnt, um beide Entwicklungen durchzuführen.

Bis der Mai beginnt, warten noch einige starke Events in Pokémon GO auf euch. Am kommenden Wochenende findet nicht nur der Community Day statt, sondern auch ein Dyna-Kampfwochenende, bei dem ihr erstmals Dynamax-Entei. Wir haben für euch 4 Tipps für den Kampf gegen das legendäre Monster.