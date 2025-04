Pokémon GO: Dynamax-Entei besiegen – 4 Tipps für den Kampf gegen das legendäre Monster

Am kommenden Wochenende wartet Dynamax-Entei in Pokémon GO auf euch. Wie ihr das Monster am besten besiegt, haben wir euch zusammengefasst.

Wann erscheint Dynamax-Entei? Dynamax-Entei wird am Dyna-Kampfwochenende im Vordergrund stehen. Dieses beginnt am Samstag, dem 26. April 2025 um 06:00 Uhr und läuft bis Sonntag, dem 27. April 2025 um 21:00 Uhr. In dieser Zeit könnt ihr das Monster in 5-Sterne-Dynamax-Raids herausfordern.

Da es sich bei Entei um ein legendäres Pokémon handelt, solltet ihr gut vorbereitet sein und koordiniert vorgehen, um das Monster erfolgreich zu bezwingen. Wie das am besten gelingt, haben wir euch zusammengefasst.

Tipps für den Kampf gegen Dynamax-Entei

Die richtigen Konter benutzen: Entei besitzt den Typen Feuer und ist somit schwach gegenüber Angriffen der Typen Wasser, Boden und Gestein. Ihr solltet daher für eure Angriffe Monster mitnehmen, die Attacken dieser Typen besitzen.

Dafür bieten sich die folgenden Pokémon als Angreifer an:

Gigadynamax- oder Dynamax-Turtok

Gigadynamax- oder Dynamax-Kingler

Dynamax-Intelleon

Dynamax-Stalobor

Achtet bei euren Monstern darauf, dass sie die richtigen Dyna-Attacken beherrschen. Die Sofort-Attacke eures Pokémon bestimmt die Dyna-Attacke, die es einsetzen kann.

Genügend Trainer mitnehmen: Legendäre Monster können eine harte Nuss sein. Ihr solltet die Stärke von Entei daher nicht unterschätzen und unbedingt genügend Trainer mitnehmen. Optimalerweise nutzt ihr die maximale Gruppengröße von 4 Trainern voll aus.

Habt ihr sehr gute Pokémon dabei und stellt euch clever an, könnt ihr den Kampf auch mit weniger Trainern absolvieren. In einer Gruppe aus 4 Trainern anzutreten, ist jedoch empfehlenswert, um kein Risiko einzugehen.

Die richtige Taktik anwenden: In Dynamax-Raids geht es nicht nur darum, dauerhaft anzugreifen, um viel Schaden auszuteilen. Ihr benötigt auch Monster, die viel Schaden einstecken können, um euren Dyna-Meter schnell aufzuladen und dann mit euren Angreifern Schaden auszuteilen.

Habt ihr mit euren Monstern eure Dyna-Attacken ausgeführt, solltet ihr wieder auf eure Tanks wechseln. Das wiederholt ihr, bis ihr Entei besiegt habt.

Seid ihr genügend Trainer, dann solltet ihr außerdem klare Rollen verteilen. In einer Konstellation von 4 Trainern bietet es sich an, 2 Trainer zum Austeilen von Schaden einzusetzen, während je ein Trainer die Gruppe mit Heilung beziehungsweise mit Schilden versorgt.

Pokémon und Attacken stärken: Die besten Monster und Attacken bringen euch nichts, wenn sie nicht gelevelt sind. Achtet darauf, eure Monster zu entwickeln und ihr Level zu erhöhen. Auch das Level eurer Dyna-Attacken sollte erhöht werden und im Optimalfall die maximale Stufe, 3, betragen.

Aktive Boni im Event: Während des Events sind zudem einige Boni aktiv. Diese helfen euch nicht explizit beim Kampf gegen Dynamax-Entei, können aber dafür sorgen, ein paar zusätzliche Dyna-Partikel einzusammeln.

Diese könnt ihr benutzen, um eure Dyna-Attacken zu stärken oder eine höhere Anzahl an Entei herauszufordern.

Innerhalb des Events sind die folgenden Boni aktiv:

das maximale Limit für Dyna-Partikel ist auf 1.600 erhöht

1/4 der üblichen Laufdistanz wird benötigt, um neue Partikel zu erhalten

Kraftquellen geben die 8-fache Menge an Partikeln

Partikel-Kosten für das Leveln und Freischalten von Dyna-Attacken sind um 25 % gesenkt

Nachdem ihr in der Vergangenheit bereits Raikou in seiner Dynamax-Form herausfordern konntet und nun Entei auf euch wartet, gibt es nur noch ein Pokémon des legendären Trios, welches aussteht. Auch dieses wurde bereits angekündigt: Pokémon GO bringt ein legendäres Monster in einer neuen Form – Lohnt es sich?