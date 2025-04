Pokémon GO bringt ein legendäres Monster in einer neuen Form – Lohnt es sich?

Das nächste legendäre Dynamax-Monster wurde in Pokémon GO angekündigt. Wie stark es werden könnte, haben wir uns für euch angeguckt.

Was ist das für ein Monster? Suicune wurde in seiner Dynamax-Form angekündigt. Nachdem bereits Raikou in Dynamax-Raids zur Verfügung stand und Entei am kommenden Wochenende in Dynamax-Raids auf euch wartet, wird das legendäre Trio mit Suicune vervollständigt.

Ihr werdet Dynamax-Suicune an einem eigenen Dyna-Kampfwochenende finden. Das Event startet am Samstag, dem 10. Mai 2025 um 10:00 Uhr und endet am Sonntag, dem 11. Mai 2025 um 21:00 Uhr.

Weitere Infos zum Dyna-Kampfwochenende

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events könnt ihr euch auf die folgenden Boni freuen:

Sammel-Limit für Dyna-Partikel ist auf 1.600 erhöht

die benötigte Laufdistanz für Dyna-Partikel ist geviertelt

Kraftquellen erneuern sich häufiger

8-fache Menge an Dyna-Partikeln von Kraftquellen

Dyna-Attacken freizuschalten und zu leveln kostet nur 75 % der üblichen Dyna-Partikel (dieser Bonus ist vom 5. Mai 2025 um 06:00 Uhr bis zum 11. Mai 2025 um 21:00 Uhr aktiv)

Befristete Forschung: Ab Montag, dem 5. Mai 2025 um 06:00 Uhr, erhaltet ihr eine kostenlose, befristete Forschung. Hier könnt ihr Dynamax-Chimpep erhalten sowie Chimpep-Bonbons, Dyna-Partikel und weitere Belohnungen.

Wie stark ist Dynamax-Suicune? Es ist davon auszugehen, dass Suicune sich nicht an die Spitze der besten Dynamax-Angreifer setzen wird. Als Wasser-Angreifer gibt es mit Turtok in seiner Dynamax- und Gigadynamax-Form, Gigadynamax-Lapras sowie Dynamax- und Gigadynamax-Kingler bereits Monster, welche stärker als Suicune sein werden.

Auch im Bereich der Eis-Angreifer gibt es starke Konkurrenz zu Suicune. Hier wird es sich vermutlich hinter Gigadynamax-Lapras einordnen müssen und eher auf einer Stufe mit Dynamax-Arktos und Dynamax-Frigometri landen.

Besitzt ihr bereits einige der Monster, dann wird Dynamax-Suicune vermutlich keine große Verstärkung für euer Dyna-Team darstellen.

Sammler sollten sich die Chance auf das Pokémon hingegen nicht entgehen lassen. Wann es wieder die Chance geben wird, Suicune in seiner Dynamax-Form zu erhalten, ist bisher noch nicht bekannt. Außerdem könnt ihr Dynamax-Suicune mit etwas Glück auch als Shiny erhalten.

Der aktuelle Monat nähert sich dem Ende. Doch auch in den letzten Tagen des Monats gibt es noch einige Events, die ihren Weg ins Spiel finden und euch mit verschiedenen Inhalten versorgen. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Liste mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.