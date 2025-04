Pokémon GO kündigt ein neues, legendäres Dynamax-Monster an, das euch einiges abverlangen wird

In Pokémon GO wurde das nächste legendäre Dynamax-Monster angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Monster aus einem beliebten Trio.

Seit in der letzten Season die Dynamax-Funktion in Pokémon GO aktiviert wurde, kommen regelmäßig neue Dynamax-Monster ins Spiel. Dabei gibt es, wie auch bei den Raids in Pokémon GO, Dynamax-Kämpfe mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Während ihr 1- und 3-Sterne-Dynamax-Raids mit einem vernünftigen Team solo absolvieren könnt, solltet ihr für die legendären 5-Sterne-Dynamax-Kämpfe mit mehreren Trainern gemeinsam antreten.

Nun wurde das nächste legendäre, 5-Sterne-Dynamax-Monster angekündigt. Dieses stammt aus einem beliebten Trio der Pokémon-Welt und erfordert von euch entsprechende Vorbereitung, wenn ihr es erfolgreich bezwingen wollt.

Alle Infos zum nächsten Dyna-Kampfwochende

Um was für ein Pokémon handelt es sich? Das nächste Dyna-Wochenende wird erstmalig Entei in seiner Dynamax-Form ins Spiel bringen. Das legendäre Pokémon aus der 2. Generation ist vom Typ Feuer. Ein anderes Monster des Trios, Raikou, hat in der Vergangenheit bereits sein Dynamax-Debüt in Pokémon GO gefeiert.

Wann kann Entei herausgefordert werden? Ihr könnt Dynamax-Entei erstmals im Rahmen eines Dyna-Kampfwochenendes herausfordern. Dieses findet von Samstag, dem 26. April 2025 um 06:00 Uhr bis zum Sonntag, dem 27. April 2025 um 21:00 Uhr statt.

In dieser Zeit könnt ihr Entei in 5-Sterne-Dynamax-Raids herausfordern. Habt ihr es erfolgreich bezwungen, könnt ihr es anschließend fangen und eurer Sammlung hinzufügen.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events werden die folgenden Boni im Spiel aktiv sein:

Sammel-Limit für Dyna-Partikel wird auf 1.600 angehoben

ihr benötigt nur 1/4 der Laufdistanz, um Dyna-Partikel zu erhalten

8-mal so viele Dyna-Partikel von Kraftquellen

Kraftquellen erneuern sich häufiger

das Freischalten und Erhöhen von Dyna-Attacken kostet nur 75 % der eigentlichen Kosten (bereits ab Montag, dem 21. April um 06:00 Uhr aktiv)

Außerdem wird ab Montag, dem 21. April 2025, um 06:00 Uhr eine kostenlose, befristete Forschung freigeschaltet. Absolviert ihr diese, könnt ihr ein Dynamax-Memmeon fangen. Die Forschung belohnt euch zudem mit Memmeon-Bonbons sowie Dyna-Partikeln.

Wie schwer wird der Kampf? Um Entei erfolgreich zu bezwingen, werdet ihr mit mehreren Trainern in den Kampf ziehen müssen. Entei ist ein legendäres Pokémon und hat entsprechend starke Angriffs- und Verteidigungswerte. Alle Trainer sollten starke Pokémon dabeihaben, die entsprechend gelevelt sind und die über verstärkte Dyna-Attacken verfügen.

Achtet darauf, dass eure Pokémon einen Typen-Vorteil gegenüber Entei besitzen und sorgt dafür, dass die Verteilungen der Rollen unter allen Trainern klar sind. Ihr werdet starke Tanks wie Heitera benötigen, um euren Dyna-Meter zu laden und starke Angreifer, um Entei ordentlich Schaden zuzufügen.

Eine gute Vorbereitung, Rollenverteilung sowie Kommunikation sind hier der Schlüssel, um das legendäre Monster zu besiegen.

Neben dem Dynamax-Kampfwochenende mit Entei warten im April auch noch viele weitere Events im Spiel auf euch. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und wann sie stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.