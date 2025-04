Pokémon GO: So erhaltet ihr das neue Pokémon Knapfel – Alle Infos zum Event „Süße Entdeckungen“

Mit Start des neuen Events „Süße Entdeckungen“ könnt ihr erstmalig in Pokémon GO Knapfel fangen. Wie das funktioniert und was euch noch im Event erwartet, haben wir euch zusammengefasst.

Wann läuft das Event? Das Event „Süße Entdeckungen“ startet am Donnerstag, dem 24. April 2025 um 10:00 Uhr. Es läuft bis Dienstag, dem 29. April 2025 um 20:00 Uhr.

Wie kann man Knapfel fangen? Mit Beginn des Events könnt ihr auf der Karte Äpfel finden – ähnlich wie Pokébälle beim Event am 1. April. Tippt ihr die Äpfel an, dann könnt ihr hierbei süße oder saure Äpfel finden oder auch verschiedenen Pokémon begegnen. Eines der Pokémon ist Knapfel. In der Nähe von Moos-Lockmodulen erscheinen zudem mehr Äpfel auf der Karte.

Wie kann man Knapfel entwickeln? Wollt ihr Knapfel zu Drapfel entwickeln, benötigt ihr 200 Knapfel-Bonbons sowie 20 saure Äpfel. Für die Entwicklung von Drapfel zu Schlapfel braucht ihr 200 Bonbons sowie 20 süße Äpfel.

Süße Entdeckungen – Alle Inhalte des Events

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events sind die folgenden Boni aktiv:

doppelte Menge an Bonbons beim Fangen von Monstern

erhöhte Shiny-Chance bei Botogel und Raffel in der Wildnis

erhöhte Shiny-Chance bei Botogel, Kikugi und Raffel beim Ausbrüten von Eiern

Beeren für gefangene Botogel und Raffel

erhöhte Chance auf Äpfel in der Nähe von Moos-Lockmodulen

halbierte Distanz beim Ausbrüten von Eiern, die ihr mithilfe des Pokémon-GO-Widgets in Inkubatoren legt (gilt für 3 Eier)

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? In der Wildnis warten die folgenden Pokémon auf euch:

Alola-Rattfratz*

Abra*

Knofensa*

Botogel*

Schluppuck*

Bidiza*

Somniam*

Frubberl*

Raffel*

Relaxo* (seltener)

Pottrott* (seltener)

Koalelu* (seltener)

Knapfel (durch Äpfel)

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Welche Monster gibt es in Eiern? Erhaltet ihr 7-km-Eier im Event, könnt ihr aus ihnen die folgenden Pokémon ausbrüten:

Botogel*

Kikugi*

Mampfaxo*

Raffel*

Pokémon mit einem * können auch als Shiny ausgebrütet werden.

Weitere Inhalte des Events: Im Event gibt es eine kostenlose und eine kostenpflichtige, befristete Forschung. In der kostenlosen Variante warten 1 Moos-Lockmodul, 1 saurer Apfel, 1 süßer Apfel und Begegnungen mit Event-Pokémon auf euch.

Die kostenpflichtige Version könnt ihr für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) erwerben. Hier erhaltet ihr 2 Moos-Lockmodule sowie Begegnungen mit Event-Monstern.

Außerdem könnt ihr im Event besondere Feldforschungen erledigen, bei denen unter anderem Sternenstaub und weitere Begegnungen mit Event-Pokémon auf euch warten.

PokéStop-Showcases sind auch wieder Teil des Events. Hier könnt ihr mit Event-Pokémon teilnehmen.

Neben dem „Süße Entdeckungen“-Event gibt es noch weitere, die bis zum Ende des aktuellen Monats anstehen und euch mit Inhalten beliefern. Welche das genau sind, wann sie stattfinden und welche Inhalte euch dort erwarten, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.