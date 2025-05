Der nächste Community Day Classic in Pokémon GO bringt einen richtig starken Angreifer zurück

Das Monster des nächsten Community Day Classic in Pokémon GO wurde offiziell angeteasert. Und das kann sich sehen lassen.

In Pokémon GO findet jeden Monat ein Community Day statt. Hier gibt es ein Monster, welches im Mittelpunkt steht und in sehr hoher Anzahl von euch gefangen werden kann. Außerdem gibt es den Community Day Classic, der ein Monster, welches bereits einen regulären Community Day hatte, zurückbringt.

Das Monster für den C-Day-Classic im Mai wurde nun offiziell angeteasert. Und das passt super zu einem weiteren Event, welches im Mai stattfindet.

Ein alter Bekannter mit starken Schlägen

Um welches Pokémon handelt es sich? Das Monster, welches in einem Video auf X angeteasert wurde, ist Machollo. Es wird beim nächsten Community Day Classic, welcher am 24. Mai 2025 stattfindet, im Vordergrund stehen.

Machollo stammt aus der 1. Generation und ist vom Typ Kampf. Es kann sich zu Maschock und anschließend zu Machomei entwickeln.

Obwohl es bereits von Anfang an dabei ist und im Laufe der Zeit viele Kampf-Pokémon ihren Weg ins Spiel gefunden haben, ist es dennoch bis heute in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO zu finden. Vor allem seine Crypto-Variante ist nicht zu unterschätzen, da diese zusätzlich 20 % mehr Schaden verursacht.

Welches Event im Mai passt zum C-Day-Classic? Ebenfalls im Mai, genauer gesagt am 25. Mai 2025, findet in Pokémon GO der nächste Dyna-Kampf-Tag statt. Und hier feiert Machomei in seiner Gigadynamax-Form sein Debüt im Spiel.

Ein Machollo, welches ihr am Community Day Classic gefangen habt, könnt ihr nicht als Gigadynamax-Monster nutzen oder in diese Form entwickeln. Ihr habt hier aber die Möglichkeit, möglichst viele Bonbons und XL-Bonbons für Machollo zu farmen.

Diese könnt ihr anschließend einsetzen, um ein Gigadynamax-Machomei zu verstärken und mit besseren Dyna-Attacken auszustatten.

Solltet ihr an Dynamax- und Gigadynamax-Kämpfen kein Interesse haben, dann könnt ihr den Community Day Classic dennoch nutzen, um eure Machomei in der regulären und der Crypto-Variante zu verstärken oder auf die Jagd nach Hundo-Machollo zu gehen.

Neben dem Community Day Classic gibt es noch viele weitere Events, die im aktuellen Monat in Pokémon GO auf euch warten. Wenn ihr euch einen Überblick über die Events und Inhalte verschaffen wollt, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2025 in Pokémon GO.