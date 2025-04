Beim nächsten Community Day in Pokémon GO bekommt ihr ein Pokémon, für das ihr sonst viel laufen müsst

In Pokémon GO wurde das Monster des nächsten Community Days bekanntgegeben. Das sorgt nicht gerade für Freudensprünge in der Community.

Was ist das für ein Event? Beim Community Day handelt es sich um ein Event, bei dem ein Pokémon im Vordergrund steht und 3 Stunden lang in sehr hoher Anzahl sowie mit einer erhöhten Shiny-Chance erscheint. Auch starke Boni sowie eine exklusive Attacke sind üblich bei diesen Events.

Nachdem bereits das Datum des nächsten Community Days, der 11. Mai 2025, bekannt war, wurde nun auch das passende Pokémon dazu angeteasert. Doch die Community ist nicht begeistert.

Weniger laufen, mehr entwickeln

Um welches Pokémon handelt es sich? Der Star des nächsten Community Days wird Pamo sein, wie in einem Teaser auf X zu sehen ist. Das Monster stammt aus der 9. Generation und besitzt den Typ Elektro. Es kann sich zu Pamamo und anschließend zu Pamomamo entwickeln.

Wollt ihr aus eurem Pamamo ein Pamomamo machen, müsst ihr jedoch vorher eine Voraussetzung erfüllen. Ihr müsst Pamamo als Buddy mitnehmen und gemeinsam mit dem Pokémon 25 km laufen. Dies könnte für die Dauer des Community Days angepasst werden.

Nach aktuellen Informationen werdet ihr im Event nur 1 km mit Pamamo laufen müssen, um es zu Pamomamo zu entwickeln. Eine Änderung der Voraussetzungen zur Entwicklung gab es in der Vergangenheit auch bei anderen C-Days, beispielsweise beim Community Day mit Menki, bei dem die Voraussetzung für die Entwicklung von Rasaff zu Epitaff angepasst wurde.

Habt ihr bisher noch kein Pamomamo entwickelt, dann könnte das Event also die optimale Gelegenheit bieten, um sich das Monster zu schnappen.

Wie kommt das Monster in der Community an? Im Zuge der Ankündigung des Events wurde auch die vermeintliche, exklusive Attacke des Monsters, die Lade-Attacke Durchbruch, geleakt. Diese sowie das Pokémon selbst kommen in der Community jedoch nicht wirklich gut an.

Einige der Kommentare auf Reddit dazu lauten:

„Ein weiterer irrelevanter Community Day. Ich genieße es, nicht wirklich C-Days spielen zu müssen. Ich logge mich ein und versuche, ein Shiny in der Nähe zu fangen, entwickel es und gebe ihm einen Tag“, schreibt Moosashi5858

„Lol, das ist einfach schrecklich. Mal abgesehen davon, wann haben wir das letzte Mal einen guten Angriff für ein CD-Pokémon bekommen?“, fragt lxpb

„Also muss ich bis zum Juni warten, um ein gutes Monster im Community Day zu bekommen“, meint YouYongku

„Sind uns die guten Pokémon ausgegangen? :(“, kommentiert Fireblaster2001

„Aha, großes NEIN von mir“, merkt auch Qoppa_Guy an

Der kommende Monat Mai steht vor der Tür. Und auch dieser Monat bringt wieder viele Events zu Pokémon GO. Wenn ihr wissen wollt, wann genau sie stattfinden und was euch dort erwartet, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2025 in Pokémon GO.