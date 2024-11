Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Menki – So nutzt ihr das Event richtig

Am Sonntag steht in Pokémon GO wieder ein Community Day an. Menki wartet dabei auf euch. Wir zeigen euch, wie ihr das Event optimal nutzt.

Was ist das für ein Event? Ein Community Day ist ein Event, das jeden Monat einmal stattfindet. Hier steht ein Pokémon im Fokus und erscheint im Event in sehr hoher Anzahl. Außerdem gibt es im Event eine erhöhte Shiny-Chance und einige weitere Boni.

Der Community Day im November 2024 wird euch Menki mitbringen. Das Kampf-Pokémon aus der 1. Generation kann sich zu Rasaff und anschließend zu Epitaff entwickeln.

Was euch an diesem Community Day erwartet und wie ihr ihn optimal nutzt, haben wir für euch zusammengestellt.

Community Day im November 2024 mit Menki – Start & Boni des Events

Was? Community Day mit Menki

Wann? Sonntag, den 10. November 2024 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Lade-Attacke Zornesfaust für Rasaff oder Epitaff, wenn ihr sie bis spätestens 22:00 Uhr entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Menki

– Doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon

– Dreifache Menge an Erfahrungspunkten beim Fangen von Pokémon

– Doppelte so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon ab Level 31

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden (ausgenommen der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen mit Menki

– Feldforschungen mit Menki

– PokéStop-Showcases mit Menki und Epitaff



Boni bis 22:00 Uhr Ortszeit:

– Ihr könnt Rasaff zu Epitaff entwickeln, indem ihr Rasaff als Kumpel nehmt und 20 Kampf-Pokémon fangt

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen von Pokémon

Weitere Inhalte während des Community Days: In der Zeit von 17:00 bis 22:00 Uhr habt ihr noch Zeit, an 4*-Raids teilzunehmen. Hier erwartete euch Rasaff als Gegner. Besiegt ihr es, erscheinen 30 Minuten lang weitere Menki um die Arena. Diese Raids müssen vor Ort absolviert werden.

Für 1 $ (also ungefähr 1 €) könnt ihr ein Ticket erwerben. Dadurch erhaltet ihr eine Spezialforschung, die euch weitere Belohnungen bringt.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Menki?

Für Sammler: Wenn ihr gerne Pokémon sammelt und Menki und seine Entwicklungen ihren Weg bisher nicht in eure Shiny-Sammlung gefunden haben, ist das Event die perfekte Möglichkeit, um dies nachzuholen.

Für Kämpfer: Menki, Rasaff und Epitaff sind alle drei nicht gerade die stärksten Angreifer in Raids. Ihr solltet hierfür eher auf andere Pokémon setzen.

In den Kampfligen sieht es etwas anders aus. Epitaff war hier bis zur Mitte des Jahres sowohl in der Super-, als auch in der Hyperliga eines der besten Monster. Durch das große PvP-Update wurde es jedoch stark entwertet.

Durch die Lade-Attacke Zornesfaust, die Epitaff am Community Day lernen kann, gewinnt es wieder mehr an Relevanz und kann sich in der Super- und Hyperliga wieder im oberen Bereich platzieren.

Noch stärker wird hier jedoch Rasaff. Stattet ihr dieses Monster mit den Angriffen Karateschlag, Zornesfaust und Nahkampf aus, kann es sich in der Hyperliga auf Platz 3 und in der Superliga sogar auf Platz 2 der Rankings von pvpoke.com platzieren.

Die perfekte Vorbereitung für den Community Day im November 2024

Platz schaffen: Habt ihr vor, an dem Community Day viele Pokémon zu fangen, benötigt ihr vor allem Platz in eurer Pokémon-Box. Ihr solltet also vorher bereits Pokémon aussortieren. Hierbei kann euch ein einfacher Trick helfen.

Items vorbereiten: Ebenfalls braucht ihr die richtigen Items, damit ihr den Community Day richtig ausnutzen könnt.

Bälle: Damit ihr viele Pokémon fangen könnt, braucht ihr natürlich vor allem Pokébälle. So erhaltet ihr Pokebälle in Pokémon GO.

Damit ihr viele Pokémon fangen könnt, braucht ihr natürlich vor allem Pokébälle. So erhaltet ihr Pokebälle in Pokémon GO. Sananabeeren: Nutzt ihr beim Fangen Sananabeeren, könnt ihr euch über zusätzliche Bonbons freuen. Da ihr im Event bereits die doppelte Menge an Bonbons erhaltet, bekommt ihr durch den Einsatz der Beeren sogar die 4-fache Menge pro Fang.

Nutzt ihr beim Fangen Sananabeeren, könnt ihr euch über zusätzliche Bonbons freuen. Da ihr im Event bereits die doppelte Menge an Bonbons erhaltet, bekommt ihr durch den Einsatz der Beeren sogar die 4-fache Menge pro Fang. Rauch- und Lockmodul: Durch diese beiden Items könnt ihr euch über weitere Menki-Spawns im Event freuen. Zudem ist die Dauer der Items auf 3 Stunden erhöht, wenn ihr sie im Event aktiviert.

Welche Mega-Pokémon lohnen sich für das Event? Wenn ihr die passende Mega-Entwicklung im Event aktiviert habt, könnt ihr noch zusätzliche Erfahrungspunkte und Bonbons erhalten.

Dafür benötigt ihr eine Mega-Entwicklung vom Typ Kampf. Ihr könnt auf die folgenden Entwicklungen zurückgreifen:

Mega-Lucario

Mega-Skaraborn

Mega-Lohgock

Mega-Schlapor

Natürlich gibt es neben dem Community Day auch noch weitere Events, die im November anstehen und euch mit Inhalten versorgen. Wenn ihr euch einen Überblick über diese verschaffen wollt, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im November 2024 in Pokémon GO.