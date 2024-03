Pokémon GO: 3 Dinge, die sich an diesem Wochenende richtig lohnen

Ganze drei Events stehen am Wochenende in Pokémon GO an. Welche das sind und warum sie sich lohnen, haben wir uns für euch angeguckt.

In Pokémon GO finden regelmäßig Events statt, die euch gute Pokémon, starke Boni oder andere Belohnungen – beispielsweise in Form von seltenen Items – bringen können. Diese sind immer nur zeitlich begrenzt verfügbar.

An diesem Wochenende gibt es gleich drei solcher Events, die in Pokémon GO auf euch warten. Welche das sind und was euch in diesen erwartet, haben wir für euch zusammengetragen.

1. Wetterwoche mit starken Sternenstaub-Bonus

Was ist das für ein Event? Die Wetterwoche startet bereits am Donnerstag, dem 14. März 2024 um 10:00 Uhr, und endet am Montag, dem 18. März 2024 um 20:00 Uhr.

Der vermutlich wichtigste Inhalt dieses Events ist der Sternenstaub-Bonus. Während des Events erhaltet ihr für jedes gefangene Pokémon die doppelte Menge an Sternenstaub. Zusätzlich gibt es einen extra Sternenstaub-Bonus für Pokémon, die ihr mit Wetterverstärkung fangt. Diese Pokémon könnten öfter anzutreffen sein, da sich die Pokémon in dem Event stärker als üblich am Wetter orientieren.

Außerdem gibt es in dem Event noch weitere Inhalte wie beispielsweise verschiedene Pokémon-Spawns, eine Sammlerherausforderung und eine erhöhte Shiny-Chance für Formeo. Wenn ihr mehr über das Event wissen wollt, haben wir hier alle Informationen zur Wetterwoche für euch.

2. Community Day mit Flamiau

Was ist das für ein Event? Am Samstag, dem 16. März 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr, gibt es in Pokémon GO den nächsten Community Day. Diesmal wird Flamiau, das Feuer-Pokémon aus der 7. Generation, im Mittelpunkt stehen.

Wie üblich wird es in der Zeit des Events viele Boni und eine sehr hohe Spawn-Rate von Flamiau geben. Auch die Chance, ein Shiny-Exemplar zu ergattern, ist hier wie gewohnt sehr hoch.

Was sehr interessant ist: Während des Community Days wird auch wieder der Bonus aktiv sein, der euch doppelten Sternenstaub beim Fangen von Pokémon bringt. Da zu dieser Zeit auch das Wetterwoche-Event aktiv ist, könnt ihr beim regulären Fangen von Pokémon also gleich die vierfache Menge an Sternenstaub kassieren.

Dieser Bonus kann durch die Wetterverstärkung und den Einsatz eines Sternenstücks zusätzlich erhöht werden. Hier habt ihr also die perfekte Gelegenheit, um euren Sternenstaub-Vorrat zu erhöhen. Alle Infos zum Community Day mit Flamiau.

3. Raid-Tag mit Proto-Kyogre

Was ist das für ein Event? Der Raid-Tag mit Proto-Kyogre läuft am Sonntag, dem 17. März 2024, von 14:00 bis 17:00 Uhr. In dieser Zeit wird das Pokémon sehr häufig in Raids erscheinen und kann auch in Fern-Raids von euch herausgefordert werden.

Bei Proto-Kyogre handelt es sich nicht nur um den stärksten Angreifer vom Typ Wasser im Spiel, sondern auch noch um ein gutes Pokémon für die Meisterliga. Während des Events ist außerdem unter anderem die Shiny-Chance bei diesem Pokémon sowie die Anzahl der kostenlosen Raid-Pässe, die ihr bei Arenen erhaltet, erhöht.

Wenn ihr wissen wollt, was an dem Raid-Tag noch auf euch wartet, findet ihr hier alle Informationen zum Raid-Tag mit Proto-Kyogre.

Was gibt es an diesem Wochenende noch?

Neben diesen drei Events könnt ihr an diesem Wochenende zudem auf Regice in 5er-Raids und auf Mega-Despotar in Mega-Raids treffen. Beide Pokémon sind noch bis zum 21. März 2024 in Raids verfügbar.

Seid ihr eher in der Kampfliga unterwegs, dann erwarten euch hier die Meisterliga und der Frühlings-Cup in der Superliga-Edition. Hier könnt ihr noch bis zum 22. März 2024 die vierfache Menge an Sternenstaub für Siege erhalten.

Was sagt ihr zu den Events am Wochenende? Gibt es Events, auf die ihr euch besonders freut? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und tauscht euch dort mit anderen Trainern aus. In diesem Monat gibt es außerdem noch weitere Events, die auf euch warten. Welche Events im März 2024 in Pokémon GO stattfinden, haben wir uns ebenfalls für euch angeguckt.