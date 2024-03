Pokémon GO: Wetterwoche startet morgen und bringt den Sternenstaub, den alle brauchen

Die Wetterwoche in Pokémon GO steht ab morgen an. Was ihr vom Event erwarten könnt, fassen wir hier für euch zusammen.

Start der Wetterwoche in Pokémon GO: Das Event beginnt am Donnerstag, dem 14. März um 10:00 Uhr Ortszeit.

Ende des Events: Schluss ist am Montag, dem 18. März um 20:00 Uhr. Somit habt ihr knapp fünf Tage lang Zeit, um das Event auszunutzen.

Das solltet ihr beachten: Parallel zur Wetterwoche laufen noch zwei weitere Events am Wochenende:

Die Boni überschneiden sich somit zeitweise und ergeben ein Wochenende, das sich richtig lohnt.

Doch was steckt eigentlich in der Wetterwoche?

Alle Boni der Wetterwoche in Pokémon GO

Jagd nach Sternenstaub: Der vielleicht wichtigste Bonus des Events dreht sich um den Sternenstaub. Sternenstaub braucht man eigentlich immer, um Pokémon hochzuleveln, zu erlösen oder um ihnen neue Attacken beizubringen.

Während der Wetterwoche kriegt ihr für alle Monster, die ihr fangt, den doppelten Sternenstaub. Darüber hinaus gibt es einen weiteren Staub-Bonus bei allen Pokémon, die mit Wetterverstärkung erscheinen. Und da sich die Spawns bei der Wetterwoche etwas stärker als sonst am Wetter orientieren, könntet ihr da jede Menge Staub einkassieren.

Darüber hinaus soll eine Sammlerherausforderung erscheinen, die auch Staub bringt.

Worauf ihr auch achten solltet: Ihr könnt generell verstärkt auf Paras treffen, das zu den Monstern zählt, die immer mehr Sternenstaub bringen. Den kleinen Käfer solltet ihr für viel Staub also einfach grundsätzlich fangen, wenn er euch in der Wetterwoche begegnet.

Erhöhte Shiny-Chance: Auch für Shiny-Sammler gibt es einen coolen Bonus: Die Shiny-Chance für Formeo ist erhöht. Da dieses gleich mehrere Formen mitbringt, könnt ihr hier gezielt auf die Suche nach schillernden Varianten gehen.

Welche Pokémon spawnen in der Wetterwoche?

Die Event-Pokémon der Wetterwoche fassen wir hier für euch zusammen. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

In der Wildnis:

Jedes Wetter: Paras*, Driftlon*, Eguana*, Amarino*, Schlurp* (seltener)

Sonne: Tuska*

Regen: Loturzel*

Schnee: Shnebedeck*

Teilweise bewölkt: Kiesling*

Bedeckt: Parfi*

Windig: Wablu*

Nebel: Nebulak*

In Raids:

Stufe 1: Quaputzi, Nebulak*, Hippopotas*, Amarino*

Stufe 3: Glurak*, Schlurp*, Sen-Long*

Stufe 5: Regice*

Mega-Raids: Mega-Despotar*

In Feldforschungen:

Paras*

Formeo* – Normalform, Sonnenform, Regenform

Formeo* – Schneeform (seltener)

Driftlon*

Eguana*

Amarino*

Und was steht noch im Spiel an? Das erfahrt ihr in der Übersicht aller Events im März 2024 bei Pokémon GO.