Pokémon GO bringt euch zwei Raid-Tage mit starken legendären Angreifern

In Pokémon GO erwarten euch im März gleich zwei Raid-Tage, bei denen ihr euch jeweils einen richtig starken legendären Angreifer sichern könnt. Welche Monster das sind und welche Inhalte euch außerdem erwarten, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Event geht es? Seit einiger Zeit veranstaltet Pokémon GO in unregelmäßigen Abständen sogenannte Raid-Tage. An diesen steht ein zuvor ausgewählter Raid-Boss im Mittelpunkt und taucht in einem Zeitraum von 3 Stunden häufiger in den entsprechenden Raids auf. Zusätzlich erwartet euch noch der eine oder andere Bonus.

Im März wird es gleich zwei dieser Events geben, die euch zudem auch noch die beiden Proto-Pokémon Kyogre und Groudon zurückbringen. Wann ihr welches legendäre Pokémon finden könnt, welche Boni euch erwarten und ob sich die Raid-Bosse überhaupt lohnen, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Raid-Tag mit Proto-Kyogre – Zeiten & Boni

Wann läuft der Raid-Tag? Der Raid-Tag mit Proto-Kyogre läuft am 17. März 2024 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Das Monster erscheint in dieser Zeit häufiger in den Raids und kann auch per Fern-Raid gespielt werden. Im Anschluss an einen Raid könnt ihr Kyogre in seiner normalen Form fangen.

Kyogre normal (links) und als Shiny (rechts)

Welche Boni erwarten euch? Neben den zahlreichen Raids mit Proto-Kyogre könnt ihr euch auf folgende Boni freuen:

bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe beim Drehen der Fotoscheibe an Arenen

erhöhte Shiny-Chance beim Fangen von Kyogre

Erhöhung des Fern-Raid-Limits auf 20 pro Tag (vom 17. März 2024 um 01:00 Uhr bis 18. März 2024 um 04:00 Uhr)

kostenpflichtiges Event-Ticket mit weiteren Boni

Was steckt im Event-Ticket? Wem die kostenfreien Boni nicht reichen, der kann sich darüber hinaus auch ein kostenpflichtiges Event-Ticket im Ingame-Shop kaufen. Dieses kostet etwa 5,00 Euro und bringt euch Zugang zu weiteren Boni. Folgende erwarten euch damit am 17. März 2024 zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr Ortszeit:

bis zu 8 weitere Raid-Pässe beim Drehen von Fotoscheiben an Arenen

Chance auf XL-Sonderbonbons bei Raids ist erhöht

50 % mehr EP bei Raids

2-fachen Sternenstaub bei Raids

Raid-Tag mit Proto-Groudon – Zeiten & Boni

Wann läuft der Raid-Tag? Der Raid-Tag mit Proto-Groudon findet am 23. März 2024 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit statt. Genau wie Kyogre am Raid-Tag in der Woche zuvor, erscheint auch Groudon während des Events häufiger in den Raids. Im Anschluss wartet das Groudon in seiner regulären Form zum Fangen auf dich. Auch an diesen Raids könnt ihr wieder per Fern-Raid teilnehmen.

Groudon normal (links) und als Shiny (rechts)

Welche Boni erwarten euch? Proto-Groudon wird nicht nur in jeder Menge Raids zu finden sein, sondern hält auch folgende Boni für euch bereit:

bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe beim Drehen der Fotoscheibe an Arenen

erhöhte Shiny-Chance beim Fangen von Groudon

Erhöhung des Fern-Raid-Limits auf 20 pro Tag (vom 23. März 2024 um 01:00 Uhr bis 24. März 2024 um 04:00 Uhr)

kostenpflichtiges Event-Ticket mit weiteren Boni

Was steckt im Event-Ticket? Auch beim Raid-Tag mit Proto-Groudon habt ihr die Möglichkeit, eure Boni durch den Kauf eines entsprechenden Event-Tickets zu erweitern. Dieses kostet ebenfalls rund 5,00 Euro im Ingame-Shop und hält am 23. März 2024 von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ortszeit folgende zusätzliche Boni für euch bereit:

bis zu 8 weitere Raid-Pässe beim Drehen von Fotoscheiben an Arenen

Chance auf XL-Sonderbonbons bei Raids ist erhöht

50 % mehr EP bei Raids

2-fachen Sternenstaub bei Raids

Lohnen sich die Raid-Tage mit Proto-Kyogre & Proto-Groudon?

Was sind das für Pokémon? Bei den beiden Raid-Bossen handelt es sich um die Proto-Formen des legendären Wasser-Pokémon Kyogre und des legendären Boden-Pokémon Groudon aus der 3. Spiele-Generation. Beide haben weder Vor- noch Weiterentwicklungen, besitzen allerdings die Möglichkeit temporär die besagte Proto-Form einzunehmen.

Wie bei Mega-Entwicklungen anderer Pokémon benötigt ihr dabei auch für Kyogre und Groudon entsprechende Proto-Energie, um die Protomorphose auszulösen. Diese Energie könnt ihr in den Proto-Raids während des jeweiligen Raid-Tages sammeln und so temporär eine eigene Proto-Entwicklung auslösen.

Wie stark sind Kyogre und Groudon? Kyogre und Groudon besitzen bereits ohne ihre Proto-Formen enorme Angriffs- und Verteidigungswerte, was sie zu den besten Angreifern in Pokémon GO macht. So ist es keine Überraschung, dass sie sich sowohl in Raids also auch in der Meisterliga der GO Kampfliga sehen lassen können.

In ihrer Proto-Form sind sie sogar noch einmal stärker, was sie zu den besten Angreifern ihres jeweiligen Typs macht.

Lohnen sich die Raid-Tage? Ja, denn die beiden Raid-Tage bieten euch eine gute Gelegenheit, euch starke Exemplare der beiden legendären Pokémon zu sichern und entsprechende Proto-Energie zu farmen. Aufgrund ihrer Stärke sollten sie am besten in keinem Team fehlen. Darüber hinaus ist die Shiny-Chance an den Tagen für den jeweiligen Raid-Boss erhöht, weshalb besonders Shiny-Jäger auf ihre Kosten kommen werden.

Wie gefallen euch die Inhalte der beiden Raid-Tage? Auf welches der beiden Pokémon habt ihr es besonders abgesehen? Und werdet ihr euch zusätzlich das Event-Ticket kaufen? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen ist in Pokémon GO noch einiges los. Wir zeigen euch alle Events im März und welche sich lohnen.